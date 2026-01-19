為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    川普因格陵蘭祭關稅威脅 德副總理批勒索、擬反制

    2026/01/19 20:08 中央社
    德國副總理兼財長克林拜耳。（路透）

    德國副總理兼財長克林拜耳。（路透）

    美國總統川普因多國反對其格陵蘭方案，揚言對這些歐洲國家加徵關稅，德國副總理兼財長克林拜耳今天表示，面對川普的「勒索」，歐洲正在準備反制措施。

    法新社報導，克林拜耳（Lars Klingbeil）在德國首都柏林與法國經濟暨財政部長勒斯鳩（Roland Lescure）舉行聯合記者會時說：「我們不會讓自己被勒索。」

    「歐洲會以團結且明確的方式作出回應，現在我們正和歐洲夥伴共同準備反制措施。」

    川普（Donald Trump）17日揚言，若不把格陵蘭讓給美國，將對丹麥等歐洲國家加徵最高25%的關稅。格陵蘭是丹麥的自治領土。

    英國、丹麥、芬蘭、法國、德國、荷蘭、挪威和瑞典上週末已發表共同聲明，反擊這項威脅。

    克林拜耳指出，歐洲的回應可能包含3大方向。

    其一，與美國的現行關稅協議將遭擱置。

    其二，歐洲對美國商品加徵的進口關稅可能生效。相關措施目前暫停實施至2月初。

    第三，歐盟應考慮動用可茲運用的工具，來回應華府的「經濟勒索」。

    勒斯鳩認同川普的威脅形同「勒索」，他說：「250年盟邦之間的勒索、朋友之間的勒索，顯然令人無法接受。」

    他說：「我們歐洲人必須在回應上保持團結與協調，最重要的是要準備充分運用（歐盟的）各項工具。…我們決心捍衛自身主權。」

    勒斯鳩說，七大工業國集團（G7）財長會議將於近日召開，討論包括格陵蘭在內等緊迫議題。法國目前是G7輪值主席國，美國亦為成員之一。

    談到川普發出的威脅，克林拜耳強調，這「已觸碰歐洲的極限」。

    他說：「我們不斷經歷川普總統尋求的新一輪對抗。」

