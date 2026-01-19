中國包鋼集團安全紀錄欠佳 10年來21件事故致30死

中國內蒙古自治區包頭市的包鋼集團稀土鋼板材廠昨天爆炸造成嚴重傷亡，引起北京中央關切。（美聯社）

中國內蒙古自治區包頭市的包鋼集團稀土鋼板材廠昨天爆炸造成嚴重傷亡，引起北京中央關切。中國媒體報導，包鋼2016年以來至少發生21件安全事故，共造成至少30人死亡。而今年1月9日，包鋼才因未採措施消除隱患，被官方罰款人民幣3萬元（約新台幣13.6萬元）。

澎湃新聞報導，根據中國應急管理部2022年9月發布的「關於包頭鋼鐵（集團）有限責任公司安全生產情況的通報」，2016至2022年9月間，包鋼集團就累計發生20件安全事故，共造成28人死亡。

至於今年1月18日發生的包鋼稀土鋼板材廠爆炸事故，截至今早6時已造成2人死亡、8人失聯、84人受傷。以此計算，自2016年以來這10年內，包鋼已知發生21件安全事故，共造成30人死亡。

其中，2022年1至9月，包鋼集團便接連發生5件安全事故，共造成12人死亡，當時就曾引起中國社會廣泛關注。

中國應急管理部2022年在上述通報中即直指，包鋼並未系統分析研究過生產安全事故多發的原因，未對每起事故整改措施的效果進行評估，未能從提高主要負責人的安全責任意識及履職能力，未能建立健全且嚴格執行的規章制度以防範風險，「多數是頭痛醫頭、腳痛醫腳的臨時舉措」。有時即使制定了規章制度，但執行不到位的問題也非常突出。

根據報導，今年1月9日，包鋼才因未採措施消除安全隱患，被包頭市政府罰款人民幣3萬元。1月14日，包鋼高階主管在公司安全生產委員會召開的2026年第1次擴大會議上表示，要聚焦突出問題，展開集中整治和隱患清查治理。並要「抓責任、抓落實、抓執行」，持續營造平穩向好的安全局面。

