    高市早苗解散國會理由 提及共軍環台軍演

    2026/01/19 19:36 駐日特派員林翠儀／東京19日報導
    日本首相高市早苗（右）在今天記者會中提出她解散國會的理由，她指出，當前局勢正變得愈發嚴峻，中國軍隊已在台灣周邊實施軍事演習，且試圖以經濟脅迫迫使他國屈服、接受其主張的動向。圖左為中國共產黨總書記習近平。（彭博）

    日本首相高市早苗在今天記者會中提出她解散國會的理由，她指出，當前局勢正變得愈發嚴峻，中國軍隊已在台灣周邊實施軍事演習，而且試圖以經濟脅迫迫使他國屈服、接受其主張的動向。她強調，沒有國民的支持，無法展開強而有力的外交安保政策。

    高市去年在國會答辯中提到「台灣有事可能構成日本存亡危機」，觸動了中國敏感神經，並遭到中國採取經濟施壓的反擊，高市並未依中國要求撤回發言，但也未正面迎戰，僅強調日本政府立場未變。

    這次的眾院大選，由於有親中色彩的公明黨和立憲民主黨聯手組成新黨，所以也被視為是一次對中國路線的選擇。

    高市在今天的記者會上提到解散國會的理由，其中包括日本外交安保政策的大改革，她強調沒有國民的支持，無法展開強而有力的外交安保政策。

    她具體舉例表示，中國軍隊已在台灣周邊實施軍事演習，同時，也出現了以掌控全球高度依賴、且廣泛用於民生用途的供應鏈上游關鍵物資為手段，試圖以經濟脅迫迫使他國屈服、接受其主張的動向。

    擬提前修訂「安保三文件」

    她表示，未來將以日美同盟為核心，進一步強化與日美韓、日美菲、日美澳、日義、日英、日歐，以及全球南方國家的合作聯繫。同時，也將全面強化安全保障政策。日本將提前修訂「安全保障三文件」，此次修訂已是迫在眉睫，且不能只是延續既有討論，而必須進行徹底而根本性的改革。

    高市還強調，「沒有守護自己國家的決心，就不會有人出手相助」。為了守護日本的和平與獨立，以及國民的生命安全，我們將邁向一套務實而堅韌的安全保障政策。

    記者會中高市被問及，如果在這次選舉中，執政黨取得過半數、確定勝利，是否會對高市政權的對中政策帶來什麼樣的影響？高市表示，日中關係，自她就任首相以來，一直秉持的立場並沒有改變，亦即在戰略互惠關係的框架下，全面推動與中國建立建設性且穩定的關係。對於選舉結果她不會做出預判，但依日本的基本立場，將一邊與中方持續保持溝通，一邊從國家利益的角度出發，冷靜而適切地應對今後的各項情勢。

