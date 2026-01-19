加拿大槍枝回購今19日啟動 逾期未上報將面臨刑事起訴

加拿大政府於19日起，正式啟動「槍枝回購補償計劃」，違禁槍枝持有者可開始申報登記回購計劃。槍枝示意圖。（資料照）

加拿大政府於今（19）日正式啟動全國性「槍枝回購補償計劃」（Assault-Style Firearms Compensation Program），即日起，違禁槍枝持有者可開始申報登記回購計劃，至2026年3月31日截止，登記有意交出者可以獲取補償金，反之，在截止日前未主動提交聲明者，除了喪失獲取補償款的資格外，特赦期結束後仍持有違禁槍枝者，更將會觸犯法律，面臨刑事起訴。

綜合加媒報導，自2020年新斯科細亞省慘案後，加拿大政府便公告禁用包括AR-15、M16在內約2500種型號的「突擊式槍枝」，但過去幾年由於執行困難與政策爭議，政府多次延長「特赦期」，允許持有者合法留存，但不得使用、轉讓或運輸。

而隨著19日申報系統上線，加拿大公安部也發出最後通牒，規定所有持有禁令清單內槍枝的民眾，必須在3月31日前完成線上申報，或是於2026年10月30日特赦期結束前自費銷毀槍枝。官員也強調，逾期（3月底前）未申報者將失去獲取補償金的資格，且在特赦期（至10月底）過後，任何留在閣樓或保險箱內的禁槍，都將轉為足以判刑的「刑事違禁品」，持有違禁槍枝者可能將會面臨刑事指控，並被吊銷槍枝許可證。

政府表示，已撥出近2.5億美元，預計可支付約13.6萬支槍枝的補償款。政策推動者國務秘書普羅沃斯特（Nathalie Provost）也以槍案倖存者身分出席並表示，「這項計劃是為了不讓下一代承受同樣的暴力陰影。」

然而，批評聲浪亦如影隨形，加拿大槍權組織與反對黨嘲諷此政策為「昂貴的資源回收」，指出政府為每支槍枝出的行政與回收成本，可能遠高於槍枝殘值。部分批評者更認為，這項政策是在懲罰守法的槍枝擁有者，而且並不會讓加拿大更安全，真正的犯罪者才不會上網申報，反之，這項政策收回的也可能只是老百姓家中生鏽的「破銅爛鐵」。曼尼托巴省（Manitoba）和薩斯喀徹溫省（Saskatchewan）也因法規問題而表示拒絕實施此政策。

