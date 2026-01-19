為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    無畏川普關稅制裁 加拿大擬派兵赴格陵蘭加入北約軍演

    2026/01/19 20:04 中央社
    加拿大官員表示，一旦總理卡尼批准計畫，小規模加國部隊本週就能前往格陵蘭加入北約軍演。（美聯社）

    加拿大官員表示，一旦總理卡尼批准計畫，小規模加國部隊本週就能前往格陵蘭加入北約軍演。（美聯社）

    加拿大2名高階政府官員透露，為因應美國總統川普奪取格陵蘭的威脅，加國已擬定計畫，準備派遣小規模部隊前往這塊丹麥自治領土，與北大西洋公約組織（NATO）盟邦共同進行軍演。

    這2位官員告訴加拿大「環球郵報」（The Globe and Mail），軍方正等待總理卡尼（Mark Carney）做出最終的政治批准，才會派兵至格陵蘭（Greenland）。

    派遣加拿大部隊可能會激怒川普（Donald Trump）。歐洲多國日前調度兵力前往格陵蘭，參與由丹麥主導、強調支持丹麥和格陵蘭主權的北約軍演後，川普揚言對這些國家祭出新一輪關稅。

    歐盟各國特使昨天召開會議，討論川普的關稅並擬定報復措施，例如可能也對美國商品加徵關稅。

    加拿大目前在格陵蘭有3架CF-18戰機及1架鸕鶿（Cormorant）直升機，參與包括美國在內的北美航太防衛司令部（NORAD）軍演。

    加拿大官員表示，一旦卡尼批准計畫，小規模加國部隊本週就能前往格陵蘭加入北約軍演。這些官員不確定卡尼何時會做出決定，但認為很快就會有進展。

    這批加拿大軍人將與來自德國、英國、法國、丹麥、荷蘭、挪威、瑞典及芬蘭的北約士兵會合，這8國均因派兵格陵蘭而面臨川普關稅威脅。

    加拿大官員指出，加國若獲准採取行動，其主旨在於強化北約維護北極地區安全的承諾，並展現對丹麥的支持。

    卡尼昨天訪問卡達首都杜哈（Doha）時告訴記者，川普欲以經濟脅迫手段取得格陵蘭，顯示情勢令人憂心地惡化。他還說，他打算向川普傳達，北約確實有能力保障格陵蘭的安全。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播