燒24小時終撲滅！巴基斯坦商場惡火增至11死 60人失聯

巴基斯坦第一大城喀拉蚩爆發嚴重商場火災，消防員搭乘雲梯車灌救。這場惡火延燒近24小時才被撲滅，已造成至少11人死亡，目前仍有約60人下落不明。（美聯社）

巴基斯坦第一大城喀拉蚩（Karachi）一處熱鬧的購物商場發生嚴重火警，災情持續擴大。美聯社報導，這場大火在延燒近24小時後，終於在週日（18日）深夜被撲滅。然而，搜救人員進入焦黑的建築後發現更多遺體，官方證實死亡人數已攀升至至少11人；更令人擔憂的是，目前仍有約60人通報失蹤，家屬在廢墟外焦急守候，期盼奇蹟出現。

囤積化妝品、塑膠 火勢猛烈難滅

這起火災發生在多層樓高的「古爾廣場（Gul Plaza）」。該市首席救援官員謝赫（Abid Jalal Sheikh）指出，火勢於17日晚間爆發後迅速蔓延，主因是商場內囤積了大量化妝品、成衣與塑膠製品，這些易燃物成為助長火勢的燃料。消防局長艾哈邁德（Humayun Ahmed）表示，長時間的高溫燃燒已嚴重破壞了建築結構，增加搜救難度。

隨著黃金救援時間流逝，現場氣氛愈發凝重。當地媒體報導，許多失蹤者家屬聚集在商場外，一名母親聲淚俱下地請求救援人員幫忙尋找她的兒子，表示兒子當時就在商場內，火災發生後便音訊全無。喀拉蚩市長華哈布（Murtaza Wahab）證實，搜救隊在夜間又尋獲4具遺體。雖然官方確認死亡人數為11人，但當地媒體指出，死亡人數可能已達14人。

工安紀錄惡劣 曾釀260死慘劇

喀拉蚩作為信德省首府，長期以來飽受工安標準低落與違章建築之苦。報導提到，該市曾在2012年發生一起成衣工廠大火，當時造成高達260人死亡，是該國歷史上最慘重的工業災難之一；2023年11月的一場商場火災也奪走10條人命。警方目前已針對這起最新火警展開調查，初步跡象顯示可能與電力短路有關，但確切起火原因仍待釐清。

