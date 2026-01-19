為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    黎智英恐「死在獄中」！國安法大審將宣判 最重面臨無期徒刑

    2026/01/19 17:04 編譯陳成良／綜合報導
    隨著國安法大審求情結束，黎智英恐面臨無期徒刑，且法院至今仍未公布宣判日期。（法新社資料照）

    隨著國安法大審求情結束，黎智英恐面臨無期徒刑，且法院至今仍未公布宣判日期。（法新社資料照）

    象徵香港昔日新聞自由的傳媒大亨黎智英，其命運恐將在牢獄中畫下句點。德國之聲（DW）報導，針對現年78歲的前《蘋果日報》創辦人黎智英涉嫌違反《港區國安法》案件，香港法院於上週二（13日）正式結束了最後的求情聆訊。這位堅持不認罪的民主鬥士，先前已被裁定「勾結外國勢力」及「發布煽動刊物」罪名成立，面臨最高無期徒刑的重判。然而，法院尚未敲定最終宣判日期，讓這位古稀老人繼續處於未知的等待中。

    單獨囚禁1800天 檢方冷血稱：體重沒變

    黎智英的辯護律師彭耀鴻在法庭上指出，黎智英患有高血壓、糖尿病、白內障及眼部靜脈阻塞等宿疾，且自2020年被捕以來，已被單獨囚禁超過1800天。律師懇求法官考量其高齡與健康狀況予以輕判，直言「他在獄中度過的每一天，都讓他離生命的終點更近一步」。然而，檢方代表周天行竟冷血反駁，稱黎智英在羈押5年間體重僅減輕0.8公斤，狀況「穩定」，甚至聲稱單獨囚禁是黎智英自己要求的。

    黎智英的子女對父親能否活著走出監獄感到極度悲觀。女兒黎采（Claire Lai）指出，香港男性平均壽命為83歲，父親時日無多。兒子黎崇恩（Sebastien Lai）更發出沉痛控訴：「如果讓父親死在獄中，香港將隨我的父親一起死去。」他指控港府是為了報復新聞自由與批評聲音，而肆意「謀殺」一名老人。

    前香港中文大學社會學系副教授陳健民向德國之聲坦言，他對黎智英能活著出來「不抱樂觀」。他指出，香港沒有專門的保外就醫制度，無法因重病自動獲釋。喬治城大學亞洲法中心研究員黎恩灝（Eric Lai）則分析，本案3名法官全由香港特首李家超指派，早已對黎的健康問題持懷疑態度，加上北京對異議人士的鐵腕作風，即使有外國壓力，黎智英獲釋的機會仍微乎其微。

    美英關注 專家認習近平不會放人

    儘管美國總統川普曾表示對黎智英的處境「感到難過（felt so badly）」，並請求中國領導人習近平放人；英國首相施凱爾（Keir Starmer）也預計在訪中行程提及此案，但黎恩灝直言，自習近平2013年掌權以來，幾乎未曾見過因外國施壓而釋放政治犯的先例，國際社會的呼籲恐怕難以撼動北京的意志。

