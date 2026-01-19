每34分鐘抓1個！英路燈藏AI鷹眼 3個月抓百名嫌犯

英國警方在鬧區路燈安裝辨識攝影機，短短3個月內便成功逮捕100名嫌犯，示意圖。（法新社）

人工智慧辦案再進化！英國倫敦大都會警察局近期在南倫敦克羅伊登（Croydon）進行一項「人臉辨識」測試計畫。警方在鬧區路燈安裝辨識攝影機，短短3個月內便成功逮捕100名嫌犯，平均每34分鐘就能抓到一名在逃通緝犯，讓原本治安堪慮的街道犯罪率顯著下降。

《太陽報》報導，這項計畫將攝影機嵌入路燈，針對特定街道兩端進行即時人臉比對。在落網的百名嫌犯中，高達三分之一涉及性侵、家暴，其餘罪嫌還包括竊盜、非法持槍，甚至還有一名極度危險的綁架通緝犯在逛街時被當場揪出。警司迪倫（Luke Dillon）指出，自從「AI鷹眼」上路後，該區域整體犯罪率下降12％，對犯罪份子產生巨大的威懾效果。

這套系統極為精準，當AI偵測到路人特徵與通緝名單吻合時，潛伏在人潮中的便衣警察會先鎖定目標，再交由制服警員上前盤查。警方強調，這種定點式設備比傳統架設在廂型車頂的器材更隱蔽且高效。面對外界對「AI誤認」的疑慮，警方保證，在掃描過的20萬人次中，誤差機率幾近於零。優異的實戰表現已讓其他地區的警政單位紛紛考慮引進。

然而，這項技術也踢到鐵板，不少人權與隱私團體強烈譴責，認為政府與警方的觸手已過度伸入一般人的日常生活。對此，警方澄清，該系統並非針對普通大眾進行全面監控，攝影機只偵測特定名單，強調「對於非名單內的路人圖像，系統完全無法回溯查看」。

