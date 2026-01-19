為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    每34分鐘抓1個！英路燈藏AI鷹眼 3個月抓百名嫌犯

    2026/01/19 17:57 即時新聞／綜合報導
    英國警方在鬧區路燈安裝辨識攝影機，短短3個月內便成功逮捕100名嫌犯，示意圖。（法新社）

    英國警方在鬧區路燈安裝辨識攝影機，短短3個月內便成功逮捕100名嫌犯，示意圖。（法新社）

    人工智慧辦案再進化！英國倫敦大都會警察局近期在南倫敦克羅伊登（Croydon）進行一項「人臉辨識」測試計畫。警方在鬧區路燈安裝辨識攝影機，短短3個月內便成功逮捕100名嫌犯，平均每34分鐘就能抓到一名在逃通緝犯，讓原本治安堪慮的街道犯罪率顯著下降。

    太陽報》報導，這項計畫將攝影機嵌入路燈，針對特定街道兩端進行即時人臉比對。在落網的百名嫌犯中，高達三分之一涉及性侵、家暴，其餘罪嫌還包括竊盜、非法持槍，甚至還有一名極度危險的綁架通緝犯在逛街時被當場揪出。警司迪倫（Luke Dillon）指出，自從「AI鷹眼」上路後，該區域整體犯罪率下降12％，對犯罪份子產生巨大的威懾效果。

    這套系統極為精準，當AI偵測到路人特徵與通緝名單吻合時，潛伏在人潮中的便衣警察會先鎖定目標，再交由制服警員上前盤查。警方強調，這種定點式設備比傳統架設在廂型車頂的器材更隱蔽且高效。面對外界對「AI誤認」的疑慮，警方保證，在掃描過的20萬人次中，誤差機率幾近於零。優異的實戰表現已讓其他地區的警政單位紛紛考慮引進。

    然而，這項技術也踢到鐵板，不少人權與隱私團體強烈譴責，認為政府與警方的觸手已過度伸入一般人的日常生活。對此，警方澄清，該系統並非針對普通大眾進行全面監控，攝影機只偵測特定名單，強調「對於非名單內的路人圖像，系統完全無法回溯查看」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播