烏克蘭高層：美烏代表團將在世界經濟論壇 持續協商和平協議

烏克蘭國家安全與國防事務委員會主席烏梅洛夫（Rustem Umerov）18日在社群媒體表示，烏方代表團將與美國官員在本週於瑞士達沃斯舉行的「世界經濟論壇」（WEF）期間，將持續商討將滿四週年的烏俄戰爭解決方案。

烏梅洛夫寫道，在佛羅里達與美國特使魏科夫（Steve Witkoff）、川普女婿庫希納（Jared Kushner）進行的2天會晤中，雙方專注在安全保證以及烏克蘭戰後復興計畫等事務，「我們同意持續以團隊層級在達沃斯進行下一階段協商。」

烏梅洛夫說，美烏團隊在最新一輪會議中，深度討論了上述兩項議題，著重研議實務機制以及落實方法。

「路透」指出，推動基輔同意和平框架後，華盛頓將把方案提交給莫斯科決議，烏克蘭及其盟友同時尋求防範遏阻俄國未來潛在攻擊的方案。由總統幕僚長布達諾夫（Kyrylo Budanov）以及執政黨「人民公僕黨」領袖阿拉哈米亞（Davyd Arakhamia）等人組成的代表團，也會試著向華盛頓釐清，莫斯科對於獲得美方支持的外交磋商抱持何種立場。

