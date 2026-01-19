地球未來下場？環狀星雲驚見「巨大鐵棒」 竟是行星被生吞遺骸

環狀星雲中心的「鐵棒」清晰可見。這張由WEAVE儀器拍攝的最新合成圖顯示，星雲中央橫亙著一團由鐵原子構成的電漿（圖中橫向結構）；科學家推測，這極可能是行星慘遭垂死恆星吞噬後留下的殘骸。（路透）

著名的「環狀星雲（Ring Nebula）」距離地球約2283光年，向來以其色彩斑斕、如同宇宙之眼的造型聞名。然而，英國卡地夫大學（Cardiff University）與倫敦大學學院（UCL）的最新研究，卻在星雲中心發現了一個神祕的「巨大鐵棒（iron bar）」狀結構。科學家推測，這團富含鐵原子的雲氣，極可能是一顆岩石行星被垂死恆星吞噬後留下的殘骸，這也預示了地球在數十億年後可能面臨的恐怖結局。

長度驚人 冥王星軌道500倍

英國廣播公司（BBC）報導，這項發現刊登於天文學期刊，並利用了名為「WEAVE」的新型望遠鏡儀器進行觀測。研究團隊發現，這個富含游離鐵原子的長條狀雲氣，橫亙在星雲中心，其寬度大約是冥王星軌道的500倍。

主導研究的韋森博士（Roger Wesson）表示，當團隊處理數據時，這個先前未知的「鐵棒」清晰地浮現在熟悉的環狀星雲圖像中，令所有人感到驚訝。

關於這個神祕結構的成因，目前有兩種主要理論。第一種認為是在恆星坍塌形成星雲的過程中自然產生；第二種則更具戲劇性：它可能是「太空電漿（space plasma）」，源自一顆被膨脹恆星摧毀的岩石行星。如果此推論屬實，這將是太陽系未來的真實寫照。當太陽在數十億年後老化膨脹，也會拋出外層物質並吞噬地球，屆時地球可能也會變成這樣一抹漂浮在宇宙中的「鐵雲」。

WEAVE利器發威 解析星雲化學指紋

這次發現歸功於安裝在加那利群島威廉．赫歇爾望遠鏡上的「WEAVE」光譜儀。它能連續獲取星雲的光譜，繪製出任何位置的化學成分地圖，提供比以往更豐富的細節。

共同作者德魯教授（Janet Drew）指出，團隊需要進一步確認是否還有其他化學元素與鐵共存，以釐清這究竟是行星的屍體，還是恆星演化的產物。

