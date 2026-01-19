為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    不是做夢！英海灘鋪滿「數千包薯條」 當地居民驚：宛如黃金海岸

    2026/01/19 16:59 即時新聞／綜合報導
    數千包冷凍薯條被沖上岸，將東博恩（Eastbourne）一帶的沙灘染成金黃色，示意圖。（法新社）

    數千包冷凍薯條被沖上岸，將東博恩（Eastbourne）一帶的沙灘染成金黃色，示意圖。（法新社）

    英國東薩塞克斯（East Sussex）出現驚人景象！受先前風暴影響導致貨櫃落海，數千包冷凍薯條於上週六（17日）被海浪沖上岸，將東博恩（Eastbourne）一帶的沙灘徹底染成金黃色。雖然景色驚人，但美景背後卻隱藏著生態威脅，官方已呼籲民眾千萬別讓寵物靠近誤食。

    綜合外媒報導，當地居民波尼奇（Joel Bonnici）上週六前往海灘散步時，被眼前的「金黃景色」嚇得直呼「必須揉眼確認兩次」。他描述，大批薯條堆在岸邊，讓原本平凡的海灘彷彿變身「加勒比海的黃金沙灘」。據了解，受先前戈雷蒂風暴（Storm Goretti）影響，多個貨櫃從貨輪掉落，先前雖曾出現洋蔥、香蕉沖上岸等類似事件，但波尼奇感嘆「之前的完全無法跟這次的相比」！

    然而，奇景背後卻藏著生態危機。由於部分薯條包裝已經破裂，大量塑膠袋在岸邊飄散，恐引發海洋生物誤食。波尼奇身為資深潛水員，指出「海灘附近有小規模的海豹棲息地，牠們看到這些飄浮的袋子，會以為是玩具或食物，一旦吞食後果不堪設想」。目前當地社區已號召志工，希望能趕在生態災難發生前，清空海灘上的塑膠廢棄物。

    東薩塞克斯郡議會已針對此發布安全警示，呼籲前往海邊的民眾帶著寵物活動時務必牽好，避免誤食受潮、變質的薯條而生病。此外，英國海巡署已出動飛機進行海面偵巡，確認是否還有其他漂流貨櫃。雖然目前尚未發現新的落海貨櫃，但官方仍將持續監控沿岸，以防更多落海貨物對環境造成二次傷害。

