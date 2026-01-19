為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    川普未獲和平獎傳致函挪威總理！ 對格陵蘭「不再只考慮和平」

    2026/01/19 15:54 即時新聞／綜合報導
    美國總統川普傳出在未獲諾貝爾和平獎後，致函給挪威總理斯托爾指稱自己對格陵蘭「不再只考慮和平」。（路透）

    美國總統川普傳出在未獲諾貝爾和平獎後，致函給挪威總理斯托爾指稱自己對格陵蘭「不再只考慮和平」。（路透）

    美國總統川普多次放話要取得格陵蘭島，美國公共電視網（PBS）記者西夫林（Nick Schifrin）在X發文爆料，指稱川普在未獲諾貝爾和平獎後致函給挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Store），強調自己對格陵蘭「不再只考慮和平」。

    西夫林X文章表示，川普信件內容已由美國國家安全會議（NSC）人員轉發給多名歐洲國家駐華府大使，從中可以看到川普直指自己阻止了8場以上的戰爭，但挪威仍然不授予他諾貝爾和平獎，這讓他感到不再有義務只考慮和平。

    川普說，儘管和平永遠是他的首要目標，但如今他可以開始思考什麼是對美國有利的，並批評丹麥無法保護格陵蘭免受俄羅斯或中國的侵犯，同時質疑丹麥憑什麼能夠拿到格陵蘭島的所有權。

    川普表示，丹麥只是數百年前有1艘船​​在格陵蘭登陸，沒有任何書面文件，而且美國也有船隻登陸格陵蘭。川普表示，自從北約成立以來，美方為北約付出的貢獻比任何國家都多，因此北約現在也應該為美國做些事情。

    川普最後強調，除非美國完全控制格陵蘭島，否則世界不會安全。西夫林這封信件是從多名官員那裡取得的，至於內容真實與否尚待確認。

    相關連結請見︰

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播