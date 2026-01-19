川普未獲和平獎傳致函挪威總理！ 對格陵蘭「不再只考慮和平」

美國總統川普傳出在未獲諾貝爾和平獎後，致函給挪威總理斯托爾指稱自己對格陵蘭「不再只考慮和平」。（路透）

美國總統川普多次放話要取得格陵蘭島，美國公共電視網（PBS）記者西夫林（Nick Schifrin）在X發文爆料，指稱川普在未獲諾貝爾和平獎後致函給挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Store），強調自己對格陵蘭「不再只考慮和平」。

西夫林X文章表示，川普信件內容已由美國國家安全會議（NSC）人員轉發給多名歐洲國家駐華府大使，從中可以看到川普直指自己阻止了8場以上的戰爭，但挪威仍然不授予他諾貝爾和平獎，這讓他感到不再有義務只考慮和平。

川普說，儘管和平永遠是他的首要目標，但如今他可以開始思考什麼是對美國有利的，並批評丹麥無法保護格陵蘭免受俄羅斯或中國的侵犯，同時質疑丹麥憑什麼能夠拿到格陵蘭島的所有權。

川普表示，丹麥只是數百年前有1艘船​​在格陵蘭登陸，沒有任何書面文件，而且美國也有船隻登陸格陵蘭。川普表示，自從北約成立以來，美方為北約付出的貢獻比任何國家都多，因此北約現在也應該為美國做些事情。

川普最後強調，除非美國完全控制格陵蘭島，否則世界不會安全。西夫林這封信件是從多名官員那裡取得的，至於內容真實與否尚待確認。

NEW: @potus letter to @jonasgahrstore links @NobelPrize to Greenland, reiterates threats, and is forwarded by the NSC staff to multiple European ambassadors in Washington. I obtained the text from multiple officials:



Dear Ambassador:



President Trump has asked that the… — Nick Schifrin （@nickschifrin） January 19, 2026

