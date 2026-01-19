冰川融化提升格陵蘭島價值 華郵：川普的爭奪只是開端

本月18日丹麥一艘近海巡邏艦在格陵蘭島海域航行。（路透）

美國總統川普對格陵蘭島所有權展現出的強烈野心，讓這座島嶼備受矚目。《華盛頓郵報》18日指出，川普對格陵蘭島的覬覦，是氣候變遷如何影響地緣政治最具體的例子之一。隨著地球持續暖化，相關影響可能會改變國際社會的運作方式。

報導指出，儘管川普堅定聲稱氣候變遷是一場「騙局」，但他所描述的丹麥自治領土格陵蘭島的價值，部分原因正是環境變遷所致。美國智庫「大西洋理事會」傑出研究員、前國防部負責環境安全的副部長古德曼（Sherri Goodman）指出，海冰融化是格陵蘭島戰略價值上升的原因之一，這使得該島對川普想推行的經濟發展更具吸引力。

北極的升溫速度大約是全球其他地區的4倍，這使得自然資源得以暴露，可能可以開闢新航運路線，並促使軍事強國的活動日益頻繁。不斷變化的地形造就出一個充滿機會和潛在衝突的地區。川普曾表示，他想要格陵蘭島是因為其戰略位置優越，且蘊藏著豐富的未開發自然資源，包括鑽石、鋰和銅。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）能源安全和氣候變化項目主任邁庫特（Joseph Majkut）指出，北極海冰的消融，至少是季節性地消融，將為經濟和安全競爭創造一個全新的舞台。雖然各方早就知道這種情況會發生，但現在看來，正處於一個轉折點。

據了解，北極海冰通常在3月達到高峰，冰層在隆冬時節形成並不斷擴展，之後開始融化，通常在9月達到低谷。在過去大約50年裡，北極冰蓋的變化為航運和貿易開闢新的通道，因為該地區部分區域的無冰期延長。例如，俄國沿岸的北方航道和加拿大北部沿岸的西北航道。分析家指出，破冰船已開始能夠穿越一條橫跨北冰洋的「中央航道」。

去年10月，一艘中國貨櫃船利用北方航道，使其通常經由蘇伊士運河前往歐洲的航程縮短約20天。如果該地區在未來的夏季完全無冰，可能會重塑全球貿易格局。這種情況距離現在可能只有幾十年的時間。

2021年發表在《自然》雜誌上的一項研究基於不同的升溫閾值，模擬未來北極冰蓋融化期的變化。研究發現，如果地球溫度比1850至1900年的平均水平升高攝氏2度，冰蓋融化期將延長63天；如果地球溫度比平均水準升高攝氏3.5度，幾乎整個北極每年至少會有3個月的冰蓋融化期。

