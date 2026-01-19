美佛州迪士尼鄰近地區驚傳槍響！男子射殺3旅客被捕

美國佛州迪士尼鄰近地區基西米傳出槍響，造成3人死亡。佛州迪士尼示意圖。（法新社）

鄰近美國佛州迪士尼的基西米（kissimmee），是許多遊客都會選擇住宿的地方，孰料17日中午12時14分許卻傳出槍響，警方到場後發現3名旅客中彈死亡，隨即逮捕29歲兇嫌博傑（Ahmad Jihad Bojeh）。

據《紐約郵報》報導，佛州奧西歐拉郡警長布萊克蒙（Christopher Blackmon）表示，死者為密西根州荷蘭市（Holland）的70歲老翁卡夫（Robert Lewis Kraft），以及來自俄亥俄州哥倫布市（Columbus）的68歲卡夫胞弟，還有1名68歲受害者為兄弟倆的朋友。

布萊克蒙指出，這3名老者因為車輛故障，被迫在基西米延長租屋1天，沒想到卻遭到住在隔壁的當地男子博傑槍殺。目前尚不清楚博傑的行兇動機，不過他2021年曾在基西米加油站停車場向行人、車輛隨機開槍釀1傷，後來因精神問題被判無罪。

布萊克蒙透露，博傑一直是當地的頭痛人物，也是警長辦公室的常客，對社區安全不斷造成威脅，其落網後面臨了3項一級謀殺指控。

