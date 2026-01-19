就在中國眼皮底下！菲律賓南海挖到天然氣 總統：可供電570萬戶

菲律賓能源命脈「馬蘭帕亞」（Malampaya）氣田瀕臨枯竭。圖為該海上平台；這座供應呂宋島40%電力的關鍵設施，因馬可仕政府宣布在附近發現新氣藏，暫時解除了斷氣危機。（取自Shell Philippines Exploration）

正面臨能源枯竭與高電價危機的菲律賓，在南海邊緣取得了重大突破。法新社報導，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）週一（19日）宣布，在該國唯一的離岸天然氣生產基地附近，發現了「重大」的新天然氣蘊藏。這項發現預計能為即將枯竭的關鍵氣田續命，暫時緩解菲律賓迫在眉睫的斷氣危機。

小馬可仕指出，新發現的地點位於巴拉望島附近的馬蘭帕亞（Malampaya）氣田以東約5公里處。初估蘊藏量約28億立方公尺），這些天然氣足以供應570萬戶家庭一整年的電力需求。馬可仕在聲明中強調：「這將延續馬蘭帕亞氣田的貢獻，並強化我們未來幾年的國內天然氣供應。」

馬蘭帕亞氣田是菲律賓能源命脈，供應了呂宋島（含首都馬尼拉）約40%的電力，但預計在幾年內就會枯竭。一名不願具名的前產業高層評估，這次的新發現雖然規模不算巨大，但足以讓該氣田的壽命延長2到3年。氣候與永續城市研究所（ICSC）執行長德拉克魯茲（Kairos Dela Cruz）認為，這證明了該區域還有其他潛在資源，有助於提升菲律賓的能源安全。

不甩中國陰影 積極探勘南海

值得注意的是，這次探勘地點位於敏感的南海海域邊緣。報導提到，前任總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）在2022年曾因該區域與中國存在主權爭議，而下令暫停石油與天然氣探勘。

然而，馬可仕上台後採取更堅定的立場，北京雖然無視2016年國際法庭裁決，持續宣稱擁有南海大部分主權，但菲律賓此次的成功探勘，顯示馬尼拉當局正積極在自有經濟海域內尋求能源自主。

