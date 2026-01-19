巴黎小公寓半夜開趴擠50人慶60大壽 地板突塌多人急墜

法國巴黎許多臨街老式建築年代已相當久遠。示意圖，非事故建築。（路透資料照）

法國巴黎一棟超過150年的老建築，於當地17日午夜時分，5樓公寓的地板突然坍塌，掉落到下方4樓，當時公寓內正在舉行慶生派對，約有50人參加，導致多人受傷，其中16人須住院治療；期間一度傳出5人被埋在瓦礫下。

綜合法媒報導，事發巴黎第11區阿梅洛街（rue Amelot），一名鄰居表示，她在午夜過後聽到「一聲沉悶的巨響」，當時是一名住戶在慶祝生日，「可以確定的是，參加派對的人群並不年輕。」

請繼續往下閱讀...

公寓內賓客之一的埃爾韋（Hervé）回憶驚險一刻，稱當時約50人圍在瑪加莉（Magali）身邊，慶祝她60歲生日，「切蛋糕時，腳下地板突然塌了。我們一點感覺都沒有，就發現自己掉到了樓下。」帕斯卡爾（Pascal）則說，「我們原本在5樓，突然就被埋在了4樓」「我們被壓在了一起，這對每個人來說都是一次可怕的經歷。」

另一名賓客法布里斯（Fabrice）表示，坍塌分兩階段發生，首先，他看到站在客廳中央的客人掉落，然後其他部分相繼坍塌。「起初，大家都很驚訝，隨後大家都冷靜下來，沒有出現恐慌。在等待救援人員到來期間，為了避免繼續坍塌，沒有人移動。」

警消獲報後共出動125名消防隊員及40輛消防車，並包含搜救犬部隊到場，其中1人受重傷心臟驟停，經搶救後恢復呼吸心跳，緊急送醫治療，其餘10多名傷者分別受到骨折、擦挫傷。

巴黎警察總署值班建築師表示，「漏水滲透」可能是事故原因，該公寓總面積約100平方公尺，其中約60平方公尺在派對參與者腳下突然塌陷。該棟建築據說超過150年歷史，內部多為小型公寓。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法