大腦被重塑、焦慮成流行病？ 英法擬跟進澳洲「禁未成年用社群媒體」

在澳洲對16歲以下青少年實施社群媒體禁令後，包括英國和法國在內的一些國家正在考慮效仿澳洲做法。圖為法國總統馬克宏。（歐新社）

在澳洲對16歲以下青少年實施社群媒體禁令後，包括英國和法國在內的一些國家正在考慮效仿澳洲。目前專家針對此策略展開辯論，有專家認為社群媒體會重塑大腦，有專家則表示社群媒體影響沒那麼大。

根據《法新社》報導，法國目前正在討論1項針對15歲以下人士的類似禁令法案，其中1項法案得到總統馬克宏的支持。

請繼續往下閱讀...

這波禁令背後的重要推手，是美國心理學家海德特（Jonathan Haidt）。他在2024年暢銷書《焦慮世代〉（The Anxious Generation）》中提出驚人論點：過度使用螢幕，特別是社群媒體，正在「重塑（rewiring）」兒童的大腦，並導致一場「精神疾病的流行病」。據《衛報》報導，英國官員已邀請海德特商討對策。

支持禁令者表示，必需採取行動應對青少年日益惡化的心理健康，反對者則主張證據尚不充分。此爭議焦點主要在於如何確認社群媒體對青少年心理健康影響程度。

加拿大心理學家奧傑斯（Candice Odgers）聲稱，海德特講述的「可怕故事」缺乏科學依據。

澳洲昆士蘭大學研究員諾特爾（Michael Noetel）說，海德特的觀點比最嚴厲的批評者所說的準確，但又不像書中所暗示的那樣完全正確。

法國精神科醫生蒂塞隆（Serge Tisseron）長期以來一直警告螢幕對健康構成巨大威脅。他強調社交媒體危害極大，但也擔心精通科技的青少年能輕易繞過禁令。

蒂塞隆說近年來關於社群媒體的爭論已變得非常極端，不是徹底禁止，就是什麼都不做。他呼籲，應該制定更加平衡的監管措施。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法