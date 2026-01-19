韋伯望遠鏡「視力」救星！NASA發射潘朵拉 專除恆星雜訊找外星生命

韋伯望遠鏡的「視力救星」。圖為NASA潘朵拉（Pandora）任務藝術想像圖；該望遠鏡將專責釐清恆星雜訊與行星大氣訊號的差異，協助人類尋找適居星球。（取自NASA）

為了尋找宇宙中可能存在生命的「第二個地球」，美國國家航太總署（NASA）再度出招。科普網站《Live Science》報導，SpaceX的獵鷹9號火箭於1月11日從加州范登堡太空軍基地升空，成功將名為「潘朵拉（Pandora）」的新型太空望遠鏡送入軌道。這台造價相對低廉的小型望遠鏡肩負著重大任務：它將成為強大的韋伯太空望遠鏡（JWST）的「神隊友」，協助過濾觀測數據中的雜訊。

天文學家通常利用「凌日法（行星從恆星前方經過）」來分析系外行星的大氣成分。亞利桑那大學天文學教授、潘朵拉計畫共同研究員阿帕伊（Dániel Apai）用了一個生動的比喻：這就像是「把一杯紅酒舉到燭光前」，透過穿透酒液的光線來判斷酒的品質。

然而，如果背後的蠟燭（恆星）火光閃爍不定，甚至有黑點（恆星黑子），就會導致觀察者誤判紅酒（行星大氣）的細節，甚至誤以為發現了不存在的水氣。

長時間「盯哨」 專抓恆星小動作

這正是韋伯望遠鏡面臨的困境：恆星表面的黑子與磁場活動會製造「光污染」，干擾韋伯的精密觀測。不同於韋伯行程滿檔、無法長時間盯著同一顆星星，體型嬌小的潘朵拉將發揮「耐心」優勢。它會利用可見光與紅外線相機，連續24小時盯著目標恆星，記錄其亮度與黑子的細微變化。

低成本高效益 聯手韋伯解密宇宙

潘朵拉預計在一年內重複觀測目標恆星10次，每次耗時超過200小時。透過這些數據，科學家就能將恆星本身的干擾從韋伯的觀測結果中「扣除」，還原系外行星大氣的真實樣貌。這項任務打破了NASA傳統「耗時昂貴」的開發模式，以低成本、快速組建的方式完成。目前潘朵拉已在軌道上運行，預計一週後將控制權移交給亞利桑那大學的操作中心，正式展開觀測。

