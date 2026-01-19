以牙還牙！烏軍無人機切斷俄佔區電網 20萬戶瞬間陷黑暗

俄烏戰爭進入第四個嚴冬，戰火未歇。圖為16日基輔市中心展示的俄軍戰損車輛遭厚雪覆蓋；儘管雙方代表團正赴美尋求和平協議，但俄羅斯持續「武器化冬季」轟炸烏國電網，烏軍則以無人機癱瘓俄佔區電力作為反擊。（美聯社）

俄烏戰爭邁入第四個年頭，雙方在外交談判前夕的火力較量愈發激烈。美聯社報導，烏克蘭發動無人機攻勢，成功破壞了俄羅斯佔領區的能源網絡，導致南部札波羅熱（Zaporizhzhia）地區在週日（18日）陷入大範圍停電。克里姆林宮指派的當地官員證實，至少有20萬戶家庭、近400個定居點的電力供應遭到切斷。

俄羅斯長期採取「武器化冬季（weaponizing winter）」策略，試圖透過轟炸電力設施削弱烏克蘭人的抵抗意志。然而，烏軍此次展現了對等的反擊能力。俄佔區官員巴利茨基（Yevgeny Balitsky）在Telegram上坦承，烏克蘭無人機的精準打擊造成電網受損，數十萬人受影響。與此同時，俄軍也持續對烏克蘭發動猛烈空襲，造成敖德薩（Odesa）能源設施起火，全國至少2人死亡、多人受傷。

一週遭1300架無人機狂轟 澤倫斯基籲施壓

烏克蘭總統澤倫斯基透露，光是這一週，俄羅斯就對烏克蘭發射了超過1300架攻擊無人機、1050枚導引航空炸彈與29枚各式飛彈。他在Telegram上強調：「修復能源系統充滿挑戰，但我們正竭盡所能。」面對俄軍的瘋狂轟炸，澤倫斯基呼籲國際社會若發現俄方故意拖延外交進程，應給予更果斷的回應與壓力。

和平協議關鍵時刻 代表團抵美談判

這波激烈的軍事對抗，正值外交斡旋的關鍵時刻。報導指出，烏克蘭代表團已抵達美國，將與美方官員敲定一份包含戰後安全保障與經濟復甦的「和平協議」草案。澤倫斯基透露，若美方批准提案，雙方最快下週在瑞士達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇上就能簽署文件。據悉，美國總統川普也計畫出席該論壇，這讓外界對戰爭是否能迎來終局充滿關注。

在戰火下，唯一的緩衝區出現在全歐最大的札波羅熱核電廠（ZNPP）。國際原子能總署（IAEA）週日宣布，在該機構斡旋的停火協議下，烏克蘭工程人員已開始修復連接核電廠的330千伏特備用輸電線。這條這條對核電廠安全至關重要的生命線，先前因戰鬥受損而斷線。

