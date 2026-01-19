微塑料可造成跨世代影響！研究顯示雄性小鼠後代存在代謝問題

研究發現，雄性小鼠暴露於微塑料可能會導致其後代出現代謝問題。圖為塑料垃圾。（法新社）

美國1項針對小鼠的研究發現，雄性小鼠暴露於微塑料（MPs）可能會導致其後代出現代謝問題，揭示環境污染可能會影響未來世代健康。此研究發表在《內分泌學會》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，美國加州大學河濱分校的研究團隊的實驗，是首個直接將雄性動物暴露於微塑料和下一代（F1後代，F1 offspring）長期健康影響聯繫起來的研究。為揭示F1後代代謝影響，研究團隊將後代置於高脂飲食中，這種策略有助於揭示小鼠父親暴露於微塑料的影響，這些影響在標準飲食條件下可能較微弱。

研究團隊發現，雖然所有F1後代都接受了高脂飲食，但雌性後代比未暴露於微塑料的雄性小鼠的後代更容易出現代謝疾病。

研究團隊表示，雌性後代出現糖尿病表型。研究人員觀察到牠們肝臟中促炎和促糖尿病基因上升，這些基因都與糖尿病有關。而這些變化在雄性後代中都未出現。

研究團隊補充，雖然雄性後代未出現糖尿病，但牠們的脂肪質量略微減少，而雌性後代肌肉質量也有減少。

研究團隊之後對雄性小鼠精子使用專業測序技術PANDORA-seq並發現，微塑料可改變精子的「貨物」（cargo），影響其調控基因開關的分子。

研究團隊解釋，微塑料顯著改變雄性小鼠精子的微小RNA譜，這包括由tRNA衍生的小RNA（tsRNAs）和由rRNA衍生的小RNA（rsRNAs），這些都是非編碼小RNA的類型。與DNA提供生命的「藍圖」不同，這些RNA分子可能控制基因的表達程度，調節基因在發育過程中的活性。

研究團隊表示，此研究顯示塑料污染的影響不僅限於被暴露的個體，還會讓後代更容易罹患慢性疾病。計劃生育的男性應該考慮減少暴露於有害物質，以保護自己以及未來孩子的健康。

研究團隊補充，未來研究可能會探討雌性動物暴露於微塑料是否會產生類似的風險，以及如何減少這些代謝變化。

