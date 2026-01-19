拿不到諾貝爾獎硬要討名分？ 川普收「二手獎牌」遭拒 竟要求官方認證

委內瑞拉反對派領袖馬查多（右）15日在白宮，將自己的諾貝爾和平獎章與證書轉贈給川普（左）；儘管川普滿臉笑容接收這份厚禮，但諾貝爾基金會隨後聲明打臉，強調獎項「不可轉讓」。（路透）

美國總統川普對諾貝爾和平獎的渴望人盡皆知，近期更上演了「收下別人獎牌」的插曲。美國《紐約郵報》報導，委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）上週在白宮，將她去年獲得的18K金諾貝爾和平獎章「轉贈」給川普。不料，諾貝爾基金會隨即聲明獎項「不可轉讓」，此舉引爆白宮怒火，發言人竟公開要求基金會，就算不能頒獎，至少也該在官方層面上「註記（note）」川普的空前成就。

基金會稱不可轉讓 白宮怒嗆：別玩政治

針對川普收下獎牌一事，諾貝爾基金會發布官方聲明打臉，強調該獎項是頒發給「對人類有最大貢獻的人」，且有特定規範，「因此，獎項不能被轉讓或進一步分發，即使是象徵性的也不行」。這番話讓川普陣營相當不滿。

索討「官方認證」 幕僚稱川普平息8場戰爭

白宮通訊聯絡主任張振熙（Steven Cheung）隨即在社群平台X上發文回擊。他怒轟諾貝爾基金會應該停止玩弄政治，並提出具體要求：「他們應該強調（highlight）總統前所未有的成就。」他聲稱，川普致力於結束全球衝突，「平息了至少8場戰爭」，理應獲得諾貝爾和平獎的官方認可。

報導指出，馬查多因致力於推動委內瑞拉民主化與對抗獨裁政權，於2025年10月擊敗包括川普在內的競爭者，獲得諾貝爾和平獎及100萬美元獎金。川普從不掩飾他想得獎的野心，如今透過幕僚公開向基金會「索討認證」，再次引發輿論熱議。

