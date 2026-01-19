高市早苗3月將首度訪美 搶在川普訪中前先會談

日美外交消息人士18日透露，高市早苗將在3月下旬首度訪美，之所以在此時間點訪美，高市早苗可能想在川普訪中前搶先會面、與其探討對中政策。（歐新社）

日本《共同社》報導指出，多名日美外交消息人士18日透露，日本首相高市早苗將在3月下旬首度訪美，日美政府以3月20日為目標展開協調。之所以在此時間點訪美，報導指出高市早苗可能想在川普訪中前與其探討對中政策。

根據日本《共同社》報導，此次訪美將會是高市早苗就任後首度訪美，由於下一屆眾議院選舉有可能在2月8日投票，日美政府將在選舉後進行最後階段協商，目前大致將安排在3月20日，由於3月20日是包括週末在內的三連休第一天，為了盡量減少對國會日程的影響，日方徵詢美方想法，美方對此態度也相當積極。

不過高市早苗有可能因為2026年度預算案的國會審議日程而延遲，根據眾議院的選舉結果，訪美行程也有可能受到影響。報導指出，川普計劃4月訪中，與中國國家主席習近平會談，高市早苗希望能在川普訪中之前與其對談，確認日美同盟並商討對中政策。

考量到中國與北韓不斷強化軍力，高市早苗與川普的會談將針對加強日美同盟威懾力展開協商，另外，總額550億美元的對美投資、加強稀土供應鏈韌性可能成為議題。若此次高市訪美成行，將會是繼去年10月在東京舉行會談以來的第二次面對面會談。

