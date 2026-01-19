為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    越南版習近平？公安出身總書記拚連任 喊出「年增長10％」狂想

    2026/01/19 10:54 即時新聞／綜合報導
    越南共產黨召開關鍵代表大會，現任總書記蘇林（圖）預料將打破慣例進一步集權，並喊出未來5年經濟年均成長10%的目標。（路透資料照）

    越南共產黨週一（19日）在河內召開為期一週的全國代表大會，這場五年一度的政治大秀將決定這個一黨專政國家未來的權力核心與經濟走向。路透報導，現任總書記蘇林（To Lam）預料將打破慣例進一步集權，甚至可能兼任國家主席。這位被視為「冒險家」的強人領袖，更拋出了未來5年經濟年均成長至少10%的驚人目標，展現出取代中國成為世界工廠的強烈野心。

    公安出身手段狠 藉反腐清洗政敵

    現年68歲的蘇林是公安部出身，2024年7月在前任總書記阮富仲過世後接班。他曾主導名為「熔爐（Blazing Furnace）」的反腐運動，導致包括兩任國家主席在內的多名高官落馬，為自己登頂掃清了障礙。

    分析人士指出，蘇林的集權路徑與作風，與中國領導人習近平有諸多相似之處。他在任內強化了安全部隊權力，並收緊對媒體與異議人士的控制，確保黨的絕對領導。

    大裁員數萬人 拚效率吸外資

    為了達成經濟狂飆的目標，蘇林展現了罕見的魄力。報導指出，他推動了數十年來最激進的行政改革，裁撤了數萬個公部門職位以加速決策流程。雖然官員們還在適應這種震盪，但部分投資項目的審批時間已顯著縮短。這種「親商但獨裁」的模式，雖贏得外資青睞，但也引發了關於裙帶關係與權力濫用的擔憂。

    這場大會將由1600名代表選出新一屆中央委員會與政治局成員。為了確保會議「絕對安全」，河內會場周邊維安森嚴，甚至遮蔽了手機訊號。根據黨內草案，越南未來的首要任務是「安全」與「雄心勃勃的增長」，目標是在2026至2030年間，讓GDP每年至少成長10%，顯示當局將經濟發展速度視為執政合法性的關鍵指標。

