為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    逼歐洲賣格陵蘭！川普威脅加稅、動武 眾院大咖驚：恐引發北約內戰

    2026/01/19 10:21 編譯陳成良／綜合報導

    美國總統川普為了取得格陵蘭（Greenland）控制權，手段愈發激進，甚至威脅對歐洲盟友祭出關稅制裁。英國《衛報》報導，此舉引爆共和黨內部強烈反彈，多位重量級參議員與前副總統彭斯（Mike Pence）紛紛出面砲轟，直指川普的策略不僅傷害美國經濟，更可能導致北約（NATO）軍事聯盟分崩離析。

    拿關稅逼賣島 參議員轟：蠢透了

    川普17日威脅，除非美國獲准購買格陵蘭，否則將對包括丹麥、德國、法國與英國在內的歐洲國家加徵新關稅。對此，共和黨籍北卡羅來納州聯邦參議員提里斯（Thom Tillis）在社群平台X上重砲抨擊：「積極推動強制奪取盟友領土的行為，簡直是蠢透了（beyond stupid）。」

    他痛批，這種針對盟友派兵協防格陵蘭的報復性關稅，對美國商業有害，反而讓俄羅斯總統普廷與中國領導人習近平漁翁得利。

    隨著歐洲盟國軍隊進駐格陵蘭以防範美軍入侵，共和黨籍眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）發出嚴厲警告。他表示，若川普真的下令軍事入侵格陵蘭，將會徹底顛覆北約，「實質上引發一場與北約本身的戰爭」，最終導致該聯盟解體。前副總統彭斯也警告，川普目前的姿態威脅要破壞美國與所有北約盟友的關係。

    剛隨跨黨派代表團訪問丹麥的共和黨參議員穆考斯基（Lisa Murkowski）也發文批評，川普的關稅威脅是「不必要、懲罰性且嚴重的錯誤」。她指出，盟友被迫分散資源去保衛格陵蘭，正好中了普廷的下懷，威脅著全球最強大民主聯盟的穩定。她呼籲國會行使權力，阻止關稅被武器化。

    金瑞契獨排眾議：只是談判手段

    在一片撻伐聲中，前眾議院議長金瑞契（Newt Gingrich）是少數力挺川普的共和黨人。他認為川普的強硬姿態只是「製造噪音」，目的是為了在大國博弈中取得談判籌碼，以獲取格陵蘭豐富的礦產、石油與天然氣資源，並確保美國的國家安全利益。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播