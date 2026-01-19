為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    命懸一線！澳洲雪梨港發生鯊魚襲擊 12歲男孩與死神搏鬥

    2026/01/19 10:44 編譯謝宜哲／綜合報導
    1名12歲男孩在澳洲雪梨港被1條大型鯊魚襲擊，警方推測襲擊鯊魚為牛鯊。圖為牛鯊示意圖。（法新社）

    澳洲警方19日表示，1名12歲男孩在新南威爾斯州雪梨港（Sydney Harbour）被1條大型鯊魚襲擊，目前正在醫院與死神搏鬥。

    根據《法新社》報導，該男孩18日下午遭到鯊魚攻擊，當時他和朋友們從雪梨港的鯊魚海灘（Shark Beach）跳入水中。

    新南威爾斯州警方表示，警方趕到現場時場面十分慘烈，警方認為襲擊男孩下肢的鯊魚是牛鯊。

    警方強調，鹹淡水混合的水域加上孩子們跳水時濺起的水花都會降低能見度，這可能創造了讓鯊魚發動襲擊的完美環境。

    警方指出，男孩的勇敢夥伴們在警察到達前拯救了他。警察到場後將男孩拉上警艇並對他進行急救，同時駕駛警艇迅速前往救護人員所在的碼頭。

    警方聲稱，男孩目前正在雪梨兒童醫院的重症監護室接受治療，家人和朋友都陪伴在他身邊。

    據1個記錄鯊魚與人類遭遇事件的資料庫顯示，澳洲周邊海域自1791年後已發生超過1280起鯊魚攻擊事件，其中超過250起導致人死亡。

    科學家表示，雖然過度捕撈導致某些鯊魚物種數量銳減，但日益擁擠的水域和不斷上升的海洋溫度似乎正在改變鯊魚的遷徙模式，這可能是鯊魚襲擊增加的原因之一。

