    首頁 > 國際

    友邦瓜地馬拉殺紅眼！黑幫「獵殺」8警察 總統宣布全國緊急狀態

    2026/01/19 10:04 編譯陳成良／綜合報導
    瓜地馬拉鎮暴警察18日集結於首都監獄外圍。面對黑幫以殺警手段施壓要求特權，當局強硬拒絕談判，並宣布進入緊急狀態，誓言瓦解犯罪組織。（法新社）

    瓜地馬拉鎮暴警察18日集結於首都監獄外圍。面對黑幫以殺警手段施壓要求特權，當局強硬拒絕談判，並宣布進入緊急狀態，誓言瓦解犯罪組織。（法新社）

    台灣在中美洲的重要友邦瓜地馬拉，治安局勢急遽惡化。法新社報導，瓜地馬拉總統阿雷瓦洛（Bernardo Arevalo）於週日（19日）正式宣布，為了打擊殺害8名警察並奪取監獄控制權的黑幫份子，即日起全國進入為期30天的「緊急狀態」。

    這場腥風血雨始於黑幫不滿政府拒絕將其首腦轉移至低戒備監獄。作為報復，黑幫成員在首都瓜地馬拉市及周邊地區對警方發動攻擊，造成8名員警不幸殉職、10人受傷。

    內政部長維勒達（Marco Antonio Villeda）痛批這是「懦夫般的行徑」，並將這些幫派成員定性為「恐怖份子」。針對黑幫的猖狂行徑，美國駐瓜地馬拉大使館已發布警告，要求人員「就地避難」；瓜國政府也宣布週一全國學校停課。

    軍警破曉攻堅 首腦「野狼」浴血被捕

    在宣布緊急狀態前，瓜國軍警已於週日黎明展開反擊。在裝甲車與催淚瓦斯的掩護下，部隊攻入位於埃斯昆特拉（Escuintla）的「革新一號」最高安全監獄，僅用15分鐘便奪回控制權並救出9名被挾持的人質。內政部發布的畫面顯示，惡名昭彰的「18街黑幫（Barrio 18）」首腦、綽號「野狼（El Lobo）」的杜皮耶（Aldo Dupie）雙手上銬被押走，身上衣物沾滿血跡。

    仍有人質受困 兩大黑幫聯手作亂

    儘管奪回一座監獄，但危機尚未解除。報導指出，黑幫成員仍控制著另外兩座監獄，並挾持數十名人質。阿雷瓦洛總統強調，將採取「果斷決策」來維持國家安全。此次作亂的主力包括「18街黑幫」與「瑪拉薩爾瓦多幫（MS-13）」，這兩大組織長期被控涉及僱傭殺人、勒索與販毒，是中成美洲治安的最大毒瘤。

