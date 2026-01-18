為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    包頭稀土鋼板廠爆炸2死5失聯66傷 內蒙高官齊赴救災

    2026/01/18 21:37 中央社
    中國內蒙古自治區包頭市一家工廠發生爆炸，建築物受損。（美聯社）

    中國內蒙古自治區包頭市一家工廠發生爆炸，建築物受損。（美聯社）

    位在中國內蒙古自治區包頭市的包鋼集團稀土鋼板材廠，今天下午3時5分發生強烈爆炸，目前已知有2人死亡、5人失聯、66人受傷。事發後，中共內蒙古自治區黨委書記王偉中、內蒙古自治區主席包鋼等黨政一、二把手均趕往現場了解並指揮救災。

    綜合央視新聞與極目新聞報導，發生爆炸的這座稀土鋼板材廠，位在包頭市九原區爾甲亥村，爆炸發生時，廠房周邊地區出現明顯震感，導致周邊多戶民宅的玻璃門窗被震碎。

    根據報導，包鋼醫院急診室工作人員表示，送往該院緊急救治的受傷者有40餘人，傷勢有輕有重，而包鋼第三醫院也收治了2名傷者。他並提到，目前該院大部分醫生都在醫院忙著搶救傷員，還有一部分醫生已趕往爆炸現場。

    此外，包頭醫學院第一附屬醫院急診工作人員則表示，爆炸發生後是否有傷者送往該院，「不方便透露」。

    據報導，內蒙古自治區和包頭市相關救援力量目前仍在現場救援。而在事發後，身為內蒙最高及次高黨政官員的王偉中及包鋼，都在第一時間趕赴事故現場指導救援工作，並對這起事故作出批示，要求全力救治傷者，查明事故原因，並嚴防衍生災害發生。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播