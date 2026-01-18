為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    川普主導加薩和平理事會 約旦國王獲邀加入

    2026/01/18 20:19 中央社
    約旦外交部今天表示，約旦國王阿布杜拉二世（見圖）已收到來自美國總統川普邀請，加入他主導的加薩走廊「和平理事會」。（路透檔案照）

    約旦外交部今天表示，約旦國王阿布杜拉二世（見圖）已收到來自美國總統川普邀請，加入他主導的加薩走廊「和平理事會」。（路透檔案照）

    約旦外交部今天表示，約旦國王阿布杜拉二世（King Abdullah II）已收到來自美國總統川普邀請，加入他主導的加薩走廊「和平理事會」（Board of Peace）。

    路透報導，約旦外交部表示，目前正依照約旦國內法律程序，審查相關文件。

    自去年10月以來，加薩走廊（Gaza Strip）一直處於脆弱的停火狀態。「和平理事會」將負責監督加薩走廊的臨時治理。

    法新社稍早報導，隨著埃及、土耳其、阿根廷與加拿大領導人受邀加入，和平理事會開始逐漸成形，川普（Donald Trump）已宣布他本人將擔任主席。

    和平理事會成員也包括美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）、前英國首相布雷爾（Tony Blair）、川普女婿庫希納（Jared Kushner）、川普特使魏科夫（Steve Witkoff）等人，他們多數也是加薩執行委員會（Gaza Executive Board）成員。

    以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室昨天指出：「隸屬和平理事會的加薩執行委員會，其成員組成的相關宣布並未與以色列協調，且有違以方政策。」

