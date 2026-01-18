印尼漁業偵察機空難 尋獲1具遺體、10人下落不明

印尼1架負責監視漁業活動的ATR 42-500偵察機，昨（17）日下午在飛行途中失聯，今（18）日當局已尋獲飛機殘骸與1具屍體。（圖擷取自@mog_russEN 社群平台「X」）

印尼昨（17）日1架負責監視漁業活動的ATR 42-500偵察機，在飛行途中突然南蘇拉威西省（South Sulawesi province）山區失聯，機上11人下落不明，當局出動超過1000人進行搜救行動，卻因當地惡劣天氣備受阻礙。當局在今（18）日下午證實，已尋獲飛機殘骸，並且發現1具遺體，其餘10人仍下落不明。

綜合外媒報導，失事飛機由印尼航空運輸公司（Indonesia Air Transport）營運，根據印尼海洋事務和漁業部官員透露，當時機上載有8名機組人員與3名該部人員，原定從爪哇島日惹市（Yogyakarta）飛往南蘇拉威西省首府望加錫（Makassar）來執行空中海域監控任務，卻在17日下午1點半行經南蘇拉威西省的馬羅斯地區（Maros region）山區時，突然與空中交通管制單位失去聯繫。

請繼續往下閱讀...

印尼國家運輸安全委員會則指出，初步研判飛機是「可控飛行撞地」，顯示事故發生前駕駛仍能操控飛機，實際失事原因仍有待調查。印尼當局隨即派出陸空軍方與搜救單位投入搜索，南蘇拉威西軍區司令納沃科 （Bangun Nawoko）表示，飛機事故墜落位置地形險峻，加上山區強風、豪雨與濃霧影響，山區能見度一度僅約5公尺，嚴重影響搜救行動進度，部分垂直下降作業也因安全考量被迫取消。

直到今日下午，空軍直升機在布魯薩朗山（Mount Bulusaraung）森林區發現疑似飛機窗戶的殘骸，隨後地面救難部隊在北側陡峭山坡上，尋獲被摔成大量碎片的飛機殘骸，並在附近約200公尺深的山谷中，發現1名男性遺體。目前搜救行動仍在進行中，相關人員正以飛機殘骸為中心，持續尋找其餘失聯的10人。

????⚡️BREAKING:



The wreckage of the Indonesian aircraft was found after contact was lost, with no trace of the 11 passengers. pic.twitter.com/HhiWSHlvOU — RussiaNews ???????? （@mog_russEN） January 18, 2026

Indonesian ATR 42-500 Plane Crash Leaves No Survivors, All 11 Onboard Killed as Rescuers Search Wreckage! pic.twitter.com/DAtFIXxRWu — Aviation Voice （@Aviation_Voice） January 18, 2026

Indonesian rescuers find debris from a small plane that went missing in eastern Indonesia.#Indonesia pic.twitter.com/IPBzWgVSsn — Al Arabiya English （@AlArabiya_Eng） January 18, 2026

相關新聞請見：

印尼漁業偵察機失蹤 機上11人下落不明

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法