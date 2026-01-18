西菲律賓海測到「核爆產物」異常偏高！ 專家推測來自中國......

UP MSI在西菲律賓海採集的海水樣品，發現碘-129含量異常偏高。西菲律賓海示意圖。（歐新社檔案照）

菲律賓大學海洋科學研究所（UP MSI）最近通報，他們在西菲律賓海採集的海水樣品中，發現核試驗與核燃料後處理產物「碘-129」（Iodine-129）含量異常偏高，研究人員推測很可能來自中國！

碘-129是一種非常特殊的放射性同位素，在環境監測和地緣政治分析中，它常被科學家當作「核活動的指紋」。之所以會被這麼稱呼，是因為碘-129主要由宇宙射線產生，在自然界中極其稀少，環境中絕大多數的碘-129都是人為產生，來源包括核燃料再處理（佔最大宗）、核武試驗及核事故。碘-129半衰期長達1570萬年，意味著一旦進入環境幾乎「永不消失」。

根據《菲律賓星報》（Philstar） 報導，菲國大學海洋科學研究所最近在西菲律賓海、菲律賓海隆、蘇祿海等區域採集共119份海水樣品，發現西菲律賓海的碘-129濃度，比菲律賓其他海域高出1.5到1.7倍。因為菲律賓並沒有運作中的核電廠，也沒有核武發展計畫，研究人員推測，這些異常的碘-129很可能就是從黃海一路漂流過來。

調查指出，黃海中的碘-129主要來源可能是數十年前進行的核試爆，以及歐洲核燃料後處理設施所釋放的放射性物質。這些物質首先進入中國東北的土壤與河川，接著透過黃海沿岸流及中國沿岸流等海洋環流系統，逐漸被帶到菲律賓海域。但研究團隊也強調，要確認碘-129實際的傳輸途徑，還需要進一步的海洋模式模擬。

研究人員稱，雖然碘-129具有放射性，但根據目前測得的濃度，並不會對人體健康或環境造成威脅。但他們直言，必須加強對放射性物質的監測和管理，尤其是那些可能會跨越國界流動的物質，更要提高警覺。

