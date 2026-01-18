不滿靠攏中俄、縱容貪腐！塞爾維亞青年預告終結武契奇十年統治

塞爾維亞北部城市諾維薩德（Novi Sad）於週六（17日）爆發大規模示威，數千名群眾走上街頭支持由大學生發起的反政府運動，抗議行動正式進入「新階段」。（美聯社）

塞爾維亞北部城市諾維薩德（Novi Sad）於週六（17日）爆發大規模示威，數千名群眾走上街頭支持由大學生發起的反政府運動，抗議行動正式進入「新階段」。這場針對總統武契奇（Aleksandar Vučić）威權統治的抗爭已延續超過一年，學生代表當日發表名為「勝利的意義」行動計畫，主張禁止貪腐官員從政並徹查官員財產，並預告將於1月27日在首都貝爾格勒發動更大規模的集結。

據《美聯社》報導，在諾維薩德的集會中，抗議群眾高喊「小偷」，將矛頭直指武契奇政府。這場運動源於2024年底的諾維薩德火車站崩塌事件，這起慘劇奪走16條人命。民眾普遍認為，正是因為官商勾結導致的工程品質低落，才釀成嚴重的死傷。學生代表在集會中強調，過去一年的街頭抗爭已動搖了政府基石，現在則是提出具體方案的時刻。

根據學生提出的計畫，未來的政府應優先恢復法治，首要任務是建立嚴格的官員財產審查機制，並將涉嫌貪瀆者永久逐出政壇。學生運動發言人表示，這份計畫不僅是抗議，更是為「後武契奇時代」的塞爾維亞準備社會契約。截至目前，該運動已在全國各地收集到約40萬份支持提前大選的聯署書，顯示民意基礎已超越傳統的政黨政治。

武契奇自十多年前上台以來，曾承諾帶領塞爾維亞加入歐盟，但近年來其統治風格日益趨向獨裁。據報導，武契奇在加強與俄羅斯、中國經貿關係的同時，國內民主自由卻面臨萎縮。反對派與人權團體指控政府壓制媒體、操縱選舉，並容許組織犯罪與貪腐橫行。

面對不斷升溫的街頭壓力，武契奇政府並未妥協，而是採取強硬手段回應。目前已有數百名參與示威的民眾遭到拘留，亦有公務人員或雇員回報因支持抗議而面臨丟官或職場霸凌。武契奇在公開發言中多次抹黑學生運動，指控其受「西方勢力」指使，意圖破壞塞爾維亞的國家穩定。

隨著諾維薩德集會的結束，抗議中心將移至首都。組織者預告，1月27日在貝爾格勒（Belgrade）的集結將會是對政府的「最終通牒」。面對持續擴大的民意怒火與清晰的政治訴求，武契奇是否能繼續維持其權力結構，已成為巴爾幹地區最受關注的政經焦點。

