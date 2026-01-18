澳洲青少年社群禁令 實施滿月部分學生感到「解脫」

澳洲青少年社交媒體禁令實施滿一個月。（圖片擷取自維基百科）

全球首例的澳洲社群媒體年齡限制禁令已實施滿一個月，對當地青少年的日常生活造成不同程度影響，這項自去年上路的政策，禁止16歲以下用戶使用主流社群平台，部分青少年反映壓力降低、生活更自由，但也有人表示生活並未改變。

根據《BBC NEWS》 報導， 這項禁令其中包括TikTok、Instagram、Facebook、YouTube等10大平台採取年齡驗證措施，防止未滿16歲者登入或建立帳戶，違者將面臨高額罰款，政府希望藉此保護兒童，避免過度使用社群媒體。

實施滿月後，14歲的Amy告訴媒體，她感覺「多年來第一次自由了」，手機使用時間大幅減少，日常作息也有改善，Amy表示起初幾天仍會習慣性想開啟社群平台，但幾天後逐漸減少依賴，她甚至發現少了需要維持的社群互動，反而讓她感到更輕鬆。

然而，並非所有青少年都體會到明顯變化。有些未滿16歲的學生透過虛構生日等方式繼續使用某些平台，或轉向未受禁令限制的遊戲與通訊平台，這也反映出禁令在技術執行層面仍面臨挑戰，部分網路活動可能只是從一個平台轉移到另一個平台。

社群媒體禁令引發了國內外廣泛討論，然而，目前尚無完整數據顯示長期影響，政策是否能真正改善青少年身心健康，仍有待後續觀察與研究資料。

