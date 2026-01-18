為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    澳洲青少年社群禁令 實施滿月部分學生感到「解脫」

    2026/01/18 19:40 即時新聞／綜合報導
    澳洲青少年社交媒體禁令實施滿一個月。（圖片擷取自維基百科）

    澳洲青少年社交媒體禁令實施滿一個月。（圖片擷取自維基百科）

    全球首例的澳洲社群媒體年齡限制禁令已實施滿一個月，對當地青少年的日常生活造成不同程度影響，這項自去年上路的政策，禁止16歲以下用戶使用主流社群平台，部分青少年反映壓力降低、生活更自由，但也有人表示生活並未改變。

    根據《BBC NEWS》 報導， 這項禁令其中包括TikTok、Instagram、Facebook、YouTube等10大平台採取年齡驗證措施，防止未滿16歲者登入或建立帳戶，違者將面臨高額罰款，政府希望藉此保護兒童，避免過度使用社群媒體。

    實施滿月後，14歲的Amy告訴媒體，她感覺「多年來第一次自由了」，手機使用時間大幅減少，日常作息也有改善，Amy表示起初幾天仍會習慣性想開啟社群平台，但幾天後逐漸減少依賴，她甚至發現少了需要維持的社群互動，反而讓她感到更輕鬆。

    然而，並非所有青少年都體會到明顯變化。有些未滿16歲的學生透過虛構生日等方式繼續使用某些平台，或轉向未受禁令限制的遊戲與通訊平台，這也反映出禁令在技術執行層面仍面臨挑戰，部分網路活動可能只是從一個平台轉移到另一個平台。

    社群媒體禁令引發了國內外廣泛討論，然而，目前尚無完整數據顯示長期影響，政策是否能真正改善青少年身心健康，仍有待後續觀察與研究資料。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播