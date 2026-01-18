哈米尼承認伊朗動亂數千人喪生 目擊者曝狙擊手「爆頭」示威者

伊朗最高領袖哈米尼。（路透）

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）於週六發表電視演說，首度承認國內近兩週的動亂中已有「數千人」喪生，並指控美國總統川普是這場動亂的幕後推手，稱其承諾軍事支援「公開鼓勵」暴力，並將平民傷亡全數歸咎於受美、以資助的「暴徒」。儘管美方人權團體統計死者已逾三千人，且多有安全部隊從屋頂狙擊群眾的目擊證詞，德黑蘭當局仍堅稱是外國代理人策劃陰謀。

據《CNN》報導，哈米尼在週六的演說中，將參與示威的人群分為兩類：一類是由美國與以色列支持、資助並訓練的武裝分子，另一類則是受其影響的「天真年輕人」。他批評這些「暴徒」有預謀地攻擊電力設施、清真寺、銀行與醫療機構，並強調「傷亡與損失」應由川普負責。哈米尼直言，川普在社群平台承諾援助的行為已構成犯罪，必須為這場「精心策劃的叛亂」承擔後果。

然而，伊朗政府內部對於傷亡數字的說法顯然出現分歧。伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）日前曾向美媒表示，死亡人數僅約數百人，並指控國際報導是「虛假訊息活動」。此次哈米尼首度承認「數千人死亡」，雖將責任推向外國干預，但也變相證實了這波抗爭的慘烈程度。

與官方說法相反，目擊者與人權組織「人權活動人士通訊社」（HRANA）指出，伊朗安全部隊在鎮壓過程中手段極其殘忍。根據目擊者向《CNN》提供的證詞，德黑蘭街頭出現大批武裝部隊，不僅動用無人機在空中監控，狙擊手更從建築物屋頂向下開槍，甚至使用雷射瞄準器鎖定示威者的頭部射擊。

一名匿名受訪的示威者表示，群眾多數並無武裝，面對由哈米尼親自下令成立的準軍事組織「巴斯基」（Basij）襲擊，民眾只能焚燒雜物以對抗催淚瓦斯，或設置路障阻擋機車部隊。該名示威者控訴政府軍「屠殺我們最優秀的孩子」，並強調儘管生命面臨威脅，仍會為了「奪回伊朗」持續走上街頭。

