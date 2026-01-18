為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    哈米尼承認伊朗動亂數千人喪生 目擊者曝狙擊手「爆頭」示威者

    2026/01/18 18:06 即時新聞／綜合報導
    伊朗最高領袖哈米尼。（路透）

    伊朗最高領袖哈米尼。（路透）

    伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）於週六發表電視演說，首度承認國內近兩週的動亂中已有「數千人」喪生，並指控美國總統川普是這場動亂的幕後推手，稱其承諾軍事支援「公開鼓勵」暴力，並將平民傷亡全數歸咎於受美、以資助的「暴徒」。儘管美方人權團體統計死者已逾三千人，且多有安全部隊從屋頂狙擊群眾的目擊證詞，德黑蘭當局仍堅稱是外國代理人策劃陰謀。

    《CNN》報導，哈米尼在週六的演說中，將參與示威的人群分為兩類：一類是由美國與以色列支持、資助並訓練的武裝分子，另一類則是受其影響的「天真年輕人」。他批評這些「暴徒」有預謀地攻擊電力設施、清真寺、銀行與醫療機構，並強調「傷亡與損失」應由川普負責。哈米尼直言，川普在社群平台承諾援助的行為已構成犯罪，必須為這場「精心策劃的叛亂」承擔後果。

    然而，伊朗政府內部對於傷亡數字的說法顯然出現分歧。伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）日前曾向美媒表示，死亡人數僅約數百人，並指控國際報導是「虛假訊息活動」。此次哈米尼首度承認「數千人死亡」，雖將責任推向外國干預，但也變相證實了這波抗爭的慘烈程度。

    與官方說法相反，目擊者與人權組織「人權活動人士通訊社」（HRANA）指出，伊朗安全部隊在鎮壓過程中手段極其殘忍。根據目擊者向《CNN》提供的證詞，德黑蘭街頭出現大批武裝部隊，不僅動用無人機在空中監控，狙擊手更從建築物屋頂向下開槍，甚至使用雷射瞄準器鎖定示威者的頭部射擊。

    一名匿名受訪的示威者表示，群眾多數並無武裝，面對由哈米尼親自下令成立的準軍事組織「巴斯基」（Basij）襲擊，民眾只能焚燒雜物以對抗催淚瓦斯，或設置路障阻擋機車部隊。該名示威者控訴政府軍「屠殺我們最優秀的孩子」，並強調儘管生命面臨威脅，仍會為了「奪回伊朗」持續走上街頭。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播