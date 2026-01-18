川普攻擊伊朗喊停！華郵揭密：航艦未就位憂報復、盟友替求饒

美軍「林肯號」航空母艦打擊群。（圖取自美軍DVIDS網站檔案照）

就在全世界都以為美軍即將對伊朗發動空襲的關鍵時刻，美國總統川普卻突然選擇縮手。《華盛頓郵報》獨家揭露，川普面對伊朗危機時，深刻體認到了「美國軍力的極限」：由於林肯號航空母艦（航艦）打擊群還在南海趕路，不足以壓制伊朗隨之而來的大規模報復，加上以色列與阿拉伯盟友紛紛致電「求別打」，最終讓這場幾乎爆發的戰爭在最後一刻喊卡（stand down）。

開戰箭在弦上 國防部全體待命

報導指出，14日上午，五角大廈與白宮國安團隊已做好開戰準備，官員們甚至預期要在辦公室過夜。美軍驅逐艦羅斯福號已進入波斯灣，卡達烏代德空軍基地人員也接獲撤離通知。副總統范斯（JD Vance）與中情局局長雷克里夫（John Ratcliffe）皆支持動武，後者更向川普展示了伊朗當局屠殺示威者的血腥影片。

然而，轉折點來自盟友的強烈反彈。沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）親自致電川普，警告開戰將引發區域經濟崩潰。更關鍵的是，一向強硬的以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）竟然也打了兩通電話給川普，請求美方「不要動手」。納坦雅胡坦言，以色列在經歷長期消耗戰後，防空飛彈庫存告急，若伊朗發動報復性攻擊，以色列目前「還沒準備好防禦」。

航艦還在趕路 川普不想打爛仗

除了盟友勸阻，美軍自身的戰力空窗也是關鍵。五角大廈官員擔憂，在林肯號航艦抵達前，美軍在中東的火力不足以壓制伊朗及其代理人的全面反擊。川普最終接受了這項「成本效益分析（cost-benefit analysis）」：攻打伊朗不像突襲委內瑞拉那樣可以「速戰速決」，而會是一場混亂的爛仗。隨著伊朗外長傳訊息承諾「停止處決示威者」，川普順勢找到了下台階，宣布暫緩行動。

