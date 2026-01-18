為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    華郵：五角大廈準備部署1500名士兵至明尼蘇達州

    2026/01/18 17:30 中央社
    明尼蘇達州明尼阿波利斯市一名女子被ICE幹員槍殺身亡後情勢緊張，媒體報導五角大廈已下令約1500名現役美軍士兵做好準備，可能進駐該市遏止抗議者。（路透）

    明尼蘇達州明尼阿波利斯市一名女子被ICE幹員槍殺身亡後情勢緊張，媒體報導五角大廈已下令約1500名現役美軍士兵做好準備，可能進駐該市遏止抗議者。（路透）

    華盛頓郵報今天報導，五角大廈已下令約1500名現役美軍士兵做好準備，可能部署至明尼蘇達州。明尼蘇達州近期因聯邦政府推動遣返行動而引發廣泛抗議。

    華盛頓郵報（The Washington Post）引述未具名五角大廈官員的話報導，陸軍已向相關部隊下達「準備部署」命令，以防明尼蘇達州暴力情勢升高。報導中說，目前尚不清楚是否會實際派遣部隊。

    五角大廈與白宮未立即回應路透社的置評請求。

    美國總統川普（Donald Trump）15日威脅，若明尼蘇達州州政府官員無法遏止抗議者在移民暨海關執法局（ICE）增援後對執法人員的行動，他將動用「暴亂法」（Insurrection Act）部署軍隊。

    華盛頓郵報指出，待命的士兵隸屬於美國陸軍第11空降師（11th Airborne Division）旗下的兩個步兵營，該師駐紮於阿拉斯加州。

    時年37歲女子古德（Renee Nicole Good）本月7日在明尼蘇達州人口最多的城市明尼阿波利斯（Minneapolis）遭一名ICE幹員槍殺身亡，引發社會高度關注與憤怒，明尼阿波利斯的緊張情勢持續升高。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播