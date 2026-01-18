50年首見！人類重返月球倒數 NASA巨型火箭推上發射台

睽違50年重返月球的關鍵一步。NASA巨型SLS火箭與獵戶座太空船，17日緩慢移往佛州甘迺迪太空中心發射台，準備執行「阿提米絲2號」載人繞月任務。（法新社）

人類睽違半世紀的登月夢想，即將邁出關鍵一步。法新社報導，美國航太總署（NASA）於週六（17日）啟動且耗時12小時，將巨大的「太空發射系統（SLS）」火箭與「獵戶座（Orion）」太空船，緩慢推上佛羅里達州甘迺迪太空中心的39B發射台。若後續測試順利，這項名為「阿提米絲2號（Artemis 2）」的載人任務，最快將於2月6日發射升空。

這將是自50多年前阿波羅計畫結束以來，人類首度重返月球周邊。如果測試一切滿意，由3名美國太空人韋斯曼（Reid Wiseman）、葛洛佛（Victor Glover）、科赫（Christina Koch）與1名加拿大太空人漢森（Jeremy Hansen）組成的團隊，將在2月6日至4月底之間擇期升空。他們不會登陸，而是進行約10天的「繞月飛行」任務。葛洛佛表示：「我們正全力以赴，試圖讓不可能變為可能。」

川普催促加速 旨在擊敗中國

這項任務的推進背後，有著濃厚的地緣政治色彩。報導指出，NASA去年底突然宣布可能提前至2月發射，讓各界頗感意外；這項加速決策被解讀為川普政府「希望能搶先中國一步（beat China to the punch）」。中國正積極推動太空計畫，目標最晚在2030年實現載人登月，並預計於今年測試其載人太空船「夢舟」。

登陸得再等等 SpaceX星艦卡關

雖然繞月任務進度超前，但真正要讓太空人踩上月球表面的「阿提米絲3號（Artemis 3）」任務，前景則充滿變數。該任務原定2027年執行，但業界專家指出，由馬斯克（Elon Musk）旗下的SpaceX負責開發、作為登月載具的「星艦（Starship）」巨型火箭，目前交付進度嚴重落後，這項登陸計畫恐將被迫延期。

