    首頁 > 國際

    超變態！韓男1天內在商場性騷7女 當場被警方逮捕

    2026/01/18 17:00 即時新聞／綜合報導
    南韓水原市「光敎新都市」一處商場，有男子接連性騷7名女性。（圖擷自「@jake__L_」X帳號）

    南韓水原市「光敎新都市」一處商場，有男子接連性騷7名女性。（圖擷自「@jake__L_」X帳號）

    有夠變態！南韓京畿道水原市「光敎新都市」一處商場，16日傍晚6時許有1名30來歲男子接連性騷擾7名女性，警方獲報到場後將其逮捕。

    《東亞日報》報導，這名色狼15日已在同個商場不當觸摸多名女子，當時他承認犯案但不願說明動機，孰料到了16日他又食髓知味繼續性騷7女，水原市靈通警察署計畫向法院申請拘留令。

    從網路上瘋傳的影片可以看到，這名色狼會從側面或後方接近坐著的女性，觸摸對方的手並攬住肩膀，除了有單獨前來商場的女子受害之外，連有男伴陪同、2人結伴的女孩也遭受性騷。

    ☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

    該名色狼會從後方攬住女子。（圖擷自「@jake__L_」X帳號）

    該名色狼會從後方攬住女子。（圖擷自「@jake__L_」X帳號）

    連和男伴一起前往商場的女性也受害。（圖擷自「@jake__L_」X帳號）

    連和男伴一起前往商場的女性也受害。（圖擷自「@jake__L_」X帳號）

    2名結伴的女孩雙雙受到性騷。（圖擷自「@jake__L_」X帳號）

    2名結伴的女孩雙雙受到性騷。（圖擷自「@jake__L_」X帳號）

    2名結伴的女孩雙雙受到性騷。（圖擷自「@jake__L_」X帳號）

    2名結伴的女孩雙雙受到性騷。（圖擷自「@jake__L_」X帳號）

    色狼在商場內被警方逮捕。（圖擷自「@jake__L_」X帳號）

    色狼在商場內被警方逮捕。（圖擷自「@jake__L_」X帳號）

