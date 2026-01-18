中國社區健康簡訊提醒竟寫「多吃狗肉」惹議 官方急刪道歉

中國四川近日一則社區健康提醒「多吃狗肉」簡訊，引發爭議。（示意照）。（資料照）

中國四川近日一則社區健康提醒簡訊意外掀起網路風波，當地社區衛生服務中心於1月5日發送小寒養生提醒，原意是關心民眾保暖與飲食調理，卻因內容提及「可多吃狗肉、海參等食物」，引發不少網友反彈與討論。

根據《極目新聞》報導，該則簡訊指出，小寒是一年中較寒冷的節氣，提醒民眾注意保暖、適度運動，並建議飲食以溫補為主，然而，「多吃狗肉」的說法曝光後，隨即在網路上引發爭議，有網友認為，相關建議忽略養狗、愛狗族群的感受，內容不夠妥當，也有人替官方辯解，認為這只是傳統觀念之一，無需過度放大解讀。

請繼續往下閱讀...

對此，當地辦事處於1月7日回應媒體表示，該簡訊確實由社區衛生服務中心發出，出發點僅是健康提醒，並非鼓勵民眾食用狗肉，只是用詞考量不夠周全，相關單位發現爭議後，已立即補發更正與致歉簡訊。

新版簡訊除向民眾致歉外，也重新提供養生建議，將飲食內容改為羊肉、牛肉、桂圓、芝麻、栗子與淮山藥等常見溫補食材，並刪除狗肉相關描述。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法