為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    中國社區健康簡訊提醒竟寫「多吃狗肉」惹議 官方急刪道歉

    2026/01/18 17:03 即時新聞／綜合報導
    中國四川近日一則社區健康提醒「多吃狗肉」簡訊，引發爭議。（示意照）。（資料照）

    中國四川近日一則社區健康提醒「多吃狗肉」簡訊，引發爭議。（示意照）。（資料照）

    中國四川近日一則社區健康提醒簡訊意外掀起網路風波，當地社區衛生服務中心於1月5日發送小寒養生提醒，原意是關心民眾保暖與飲食調理，卻因內容提及「可多吃狗肉、海參等食物」，引發不少網友反彈與討論。

    根據《極目新聞》報導，該則簡訊指出，小寒是一年中較寒冷的節氣，提醒民眾注意保暖、適度運動，並建議飲食以溫補為主，然而，「多吃狗肉」的說法曝光後，隨即在網路上引發爭議，有網友認為，相關建議忽略養狗、愛狗族群的感受，內容不夠妥當，也有人替官方辯解，認為這只是傳統觀念之一，無需過度放大解讀。

    對此，當地辦事處於1月7日回應媒體表示，該簡訊確實由社區衛生服務中心發出，出發點僅是健康提醒，並非鼓勵民眾食用狗肉，只是用詞考量不夠周全，相關單位發現爭議後，已立即補發更正與致歉簡訊。

    新版簡訊除向民眾致歉外，也重新提供養生建議，將飲食內容改為羊肉、牛肉、桂圓、芝麻、栗子與淮山藥等常見溫補食材，並刪除狗肉相關描述。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播