    若美國入侵格陵蘭 西班牙總理：普廷將是世上最幸福

    2026/01/18 16:02 編譯孫宇青／綜合報導
    西班牙總理桑傑士直言，一旦美國動武強奪格陵蘭，將合法化俄羅斯入侵烏克蘭的舉動。（法新社）

    西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）在18日刊出的《先鋒報》（La Vanguardia）訪問中表示，美國對丹麥廣大自治領土格陵蘭島採取任何軍事行動，都將損害北大西洋公約組織（NATO）、並使俄羅斯入侵烏克蘭的行為合法化。

    桑傑士指出，「如果我們關注格陵蘭島，我不得不說，美國入侵這片領土會讓普廷成為世界上最幸福的人。為什麼？因為這將使他入侵烏克蘭的企圖合法化」。他警告，「如果美國動用武力，那將是北約的喪鐘，普廷會更加高興」。

    在歐洲國家群起反對川普吞併格陵蘭島的企圖後，川普並未退縮，反而在該問題上展現更強硬立場，矢言要對歐洲盟友實施一系列不斷提高的關稅，直到美國達成購買格陵蘭島的協議。

    川普在「真實社群」平台上發文稱，從2月1日起，將對來自丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、荷蘭、芬蘭和英國的商品加徵10%的進口關稅，且這些關稅將於6月1日增至25%，持續到美國與格陵蘭島達成購買協議為止。

    川普一再堅持，他絕不會接受低於擁有格陵蘭島的條件，儘管丹麥和格陵蘭島政府都堅稱該島不出售，也不願成為美國的一部分。

