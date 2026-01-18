為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    西捷航空縮小客機座椅間距被罵翻！倉皇改回原樣

    2026/01/18 15:26 即時新聞／綜合報導
    加拿大西捷航空在客機上增加1排座位，使得座椅原本的間距縮小，引發民眾砲轟後連忙改回原樣。（圖擷自「amanda_rae.13」IG）

    加拿大西捷航空在客機上增加1排座位，使得座椅原本的間距縮小，引發民眾砲轟後連忙改回原樣。（圖擷自「amanda_rae.13」IG）

    加拿大西捷航空（WestJet）從去年10月起，在24架客機上增加1排座位，使得座椅原本的間距縮小，但旅客施密特（Amanda Schmidt）將父母擠在狹窄位子上的影片上傳後引發熱議，西捷航空在受到網友大量砲轟之下，16日倉皇宣布座位會恢復原樣。

    《CBS》報導，西捷航空是加拿大第2大航空公司，同時也是達美航空的合作企業，其聲稱增加座位是為了降低機票價格，但同時也讓每排座椅的間距減少2英寸（約5.08公分）。

    施密特在接受《CBS》採訪時，強調若西捷航空是賣座位給「人」，那麼就應該適合讓人坐著，這樣對待旅客真的很不人道。從施密特在網路上瘋傳的影片可以看到，她的父母被擠在狹小座位上，父親膝蓋只能頂著前方的椅背。

    在遭受各方抨擊後，西捷航空16日表示將移除1排座位，恢復經濟艙之前的座椅間距。執行長荷恩布里希（Alexis von Hoensbroech）指稱，公司嘗試全球許多航空業者都採用的座位間隔，因為這有助於提供更優惠的機票，但如果無法滿足乘客需求，迅速做出回應也相當重要。

