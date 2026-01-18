「40多歲男性」跟隨潮流被嘲笑 南韓「Young 40」迷因爆紅

41歲的池承烈（지승렬）熱愛在社群上分享自己的穿搭。（圖片擷取自IG/@detailance）

熱愛穿搭、經常在IG分享穿搭自拍的41歲南韓男子池承烈（지승렬），最近卻感到相當困惑，原因不是穿錯衣服，而是像他這樣的「40多歲男性」，近來竟在網路上成了年輕人嘲諷的對象，只因打扮年輕、使用iPhone、穿著潮牌，被貼上「Young 40」的標籤。

根據《bbc news》報導，韓網社群上近來流傳大量AI生成的諷刺圖像，描繪中年男子穿街頭潮流服、拿著 iPhone的模樣，嘲笑他們「太努力裝年輕」，過去流行的Nike Air Jordan球鞋、Stüssy衣服，如今反而成了笑柄，池承烈無奈表示，這些都是他年輕時喜歡，如今才負擔得起的東西，卻莫名成了被攻擊的理由。

這股風潮被認為與世代張力有關，相關數據顯示，iPhone在南韓Z世代市占下滑，卻在 40世代大幅成長，也加深「年長者搶走年輕文化」的印象，有專家分析，年輕世代在高房價與激烈就業競爭下，容易將事業與資源相對穩定的40世代，視為既得利益者，嘲諷可能成了一種情緒出口。

不過，池承烈強調，他的世代其實也歷經金融危機與艱困求職期，如今在職場上，被夾在講求服從的前輩與勇於質疑的後輩之間，反而變得更小心翼翼。而「Young 40」迷因背後，其實也是反映每個世代共有的心情，即使隨年齡增長，心中渴望保有青春與自我風格。

南韓年輕人嘲諷打扮過度認真的40代為「Young 40」。（圖片擷取自X/@seoul_4k）

