友邦瓜地馬拉監獄暴動！黑幫攻佔3獄 挾持46人與軍警對峙

圖為瓜地馬拉「革新一號」監獄暴動現場，蒙面囚犯攻佔瞭望塔，居高臨下監視外圍軍警；這場由黑幫策動的協同攻擊已造成46人遭挾持。（路透）

台灣在中美洲的重要友邦瓜地馬拉，爆發嚴重安全危機。路透報導，瓜地馬拉當局17日證實，惡名昭彰的幫派份子發動協調攻擊，成功「攻佔」並控制了國內3座監獄。暴動囚犯目前挾持了至少46名警衛與工作人員作為人質，大批軍警部隊已包圍設施，雙方陷入緊張對峙。

瓜地馬拉內政部長維勒達（Marco Antonio Villeda）在記者會上指出，這起暴動是由令人聞風喪膽的「18街黑幫（Barrio 18）」所策畫。起因是該幫派首腦不滿當局取消其獄中特權，要求轉移到條件更好的設施並恢復特殊待遇。這場暴動導致46人遭挾持，人質多數為獄警，但也包含一名心理學家。截至17日下午，暫無人質傷亡報告。

請繼續往下閱讀...

現場情勢相當緊繃。在位於南部埃斯昆特拉（Escuintla）的「革新一號（Renovacion 1）」最高安全監獄，目擊者描述囚犯們身穿背心短褲，用衣物做成面罩遮臉，甚至佔領了監獄的瞭望塔，居高臨下監視外圍的軍警。面對黑幫的勒索，維勒達態度強硬，痛批對方是「恐怖組織」。他強調：「我不會與任何恐怖團體達成協議，也不會屈服於這種勒索。」

軍警重兵包圍 隨時準備攻堅

目前瓜地馬拉安全部隊已在監獄外圍拉起封鎖線，救護車與消防車也在現場待命。一名蒙面囚犯隔著鐵絲網向外喊話，聲稱因為在獄中感到「不安全」才發動暴動，反諷當局「連自己（警衛）的安全都保證不了，怎麼保證我們的？」

報導指出，雖然瓜地馬拉過去也曾發生挾持獄警事件，但此次涉及的人質數量之多，實屬罕見。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法