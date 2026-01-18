月球度假先付3千萬訂金！ 全球首家「月球旅館」開放預訂

新創公司GRU Space，計劃在2032年前開設世界上第一家月球酒店。（示意照）。（路透）

夢想踏上月球太空旅遊不再只是幻想！近日一家太空旅遊公司宣布全球首創第一家「月球旅館」開放預訂，雖然目前還無法入住，不過，想要留下名額的旅客可以先付100萬美元（約新台幣3162萬元）的訂金，就可以搶得未來的住宿資格，該公司表示計劃在2032年前開設旅館，也為月球度假邁出關鍵一步。

根據Oddity Central報導，太空住宿是由新創公司GRU Space推出，他們計畫未來運用機器人系統，在月球基地附近建造堅固模組，並組裝成能承受月球惡劣環境的穩固結構，整項計畫預計在2029年啟動。

GRU Space的創始人表示：「我們正處於一個轉捩點，或許能在有生之年實現星際旅行。」目前，由於旅館房間的造價尚未定價，預訂採先付訂金形式，依照住宿選擇的不同，每位預訂者需先繳交約25萬至100萬美元的訂金（約新台幣7百萬至3千萬元），這筆訂金可先確保旅客未來有確定名額，雖然價格高昂，但也吸引太空迷與富豪躍躍欲試。

儘管建造「月球旅館」的雄心壯志聽起來像是天方夜譚，不過，未來若能成功踏上月球旅居，體驗太空生活，絕對是一生中最值得紀念的旅程。

