為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    月球度假先付3千萬訂金！ 全球首家「月球旅館」開放預訂

    2026/01/18 14:21 即時新聞／綜合報導
    新創公司GRU Space，計劃在2032年前開設世界上第一家月球酒店。（示意照）。（路透）

    新創公司GRU Space，計劃在2032年前開設世界上第一家月球酒店。（示意照）。（路透）

    夢想踏上月球太空旅遊不再只是幻想！近日一家太空旅遊公司宣布全球首創第一家「月球旅館」開放預訂，雖然目前還無法入住，不過，想要留下名額的旅客可以先付100萬美元（約新台幣3162萬元）的訂金，就可以搶得未來的住宿資格，該公司表示計劃在2032年前開設旅館，也為月球度假邁出關鍵一步。

    根據Oddity Central報導，太空住宿是由新創公司GRU Space推出，他們計畫未來運用機器人系統，在月球基地附近建造堅固模組，並組裝成能承受月球惡劣環境的穩固結構，整項計畫預計在2029年啟動。

    GRU Space的創始人表示：「我們正處於一個轉捩點，或許能在有生之年實現星際旅行。」目前，由於旅館房間的造價尚未定價，預訂採先付訂金形式，依照住宿選擇的不同，每位預訂者需先繳交約25萬至100萬美元的訂金（約新台幣7百萬至3千萬元），這筆訂金可先確保旅客未來有確定名額，雖然價格高昂，但也吸引太空迷與富豪躍躍欲試。

    儘管建造「月球旅館」的雄心壯志聽起來像是天方夜譚，不過，未來若能成功踏上月球旅居，體驗太空生活，絕對是一生中最值得紀念的旅程。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播