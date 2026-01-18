為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    監獄塞爆「直接補槍」！伊朗殺紅眼 傷者慘遭當街處決

    2026/01/18 13:25 編譯陳成良／綜合報導
    抗議者額頭上的模擬彈孔，無聲控訴著伊朗政權的殘暴。（路透）

    抗議者額頭上的模擬彈孔，無聲控訴著伊朗政權的殘暴。（路透）

    伊朗反政府示威越演越烈，街頭流血衝突或許只是冰山一角。美國福斯新聞（Fox News）報導，多位前政治犯出面指控，伊朗安全部隊的暴行已升級至前所未見的地步。由於被捕人數過多導致監獄「塞爆」，當局竟開始對受傷的示威者執行「最後一擊（final shots）」，也就是當街補槍處決，甚至動用救護車與運糧車來關押異議人士。

    曾因抗議強制戴頭巾入獄的知名異議人士沙里亞特馬達里（Maryam Shariatmadari）受訪時透露，根據目擊者證詞，伊朗政權已無力收容龐大的被捕人數，「伊斯蘭共和國不再有能力關押他們，而是在未經審判的情況下直接殺害。」她指出，這種對受傷示威者「補槍」殺害的行徑，是過去47年來前所未見的殘暴升級。

    全裸審訊、攝影機圍觀 羞辱性酷刑曝光

    沙里亞特馬達里更揭露了獄中令人髮指的酷刑細節。她回憶在審訊期間，曾被命令脫光衣服進行搜身，且現場架設了攝影機，「我知道有男人在看著我，我能聽到他們的聲音。」

    這種結合性羞辱與心理折磨的手段，旨在徹底摧毀囚犯的尊嚴。她的丈夫、記者加迪米（Mehdi Ghadimi）也證實，他在2023年被捕後，每天面臨長達8小時的蒙眼審訊，且被指控支持前巴勒維王朝的囚犯，往往遭到更嚴重的毆打。

    恐重演1988大屠殺 「殺光所有人」

    曾在2009年起義中入獄的馬達扎德（Shabnam Madadzadeh）則發出嚴重警告。她回憶當年的審訊官曾威脅：「如果我們要被推翻，我們會殺光你們所有人，一個活口都不留。」

    她擔憂，隨著政權面臨崩潰邊緣，伊朗極可能重演1988年對政治犯的大規模處決。馬達扎德強調，目前外界無法得知獄中真實的暴行程度，但情報顯示當局正試圖加速執行死刑，「每一分鐘的延遲都意味著生命的逝去。」

