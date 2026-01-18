川普成立加薩和平理事會 彭博曝草案：首儲10億美元獲永久資格

美國總統川普15日正式宣布成立「加薩和平理事會」如果在成立首年支付10億美元，可獲得永久會員資格。（美聯社）

美國總統川普15日正式宣布成立「加薩和平理事會」（Board of Peace，下稱和平理事會），並於公布7名位創始成員名單；關於和平理事會草案曝光，每個成員國自本章程生效之日起任期不得超過3年，是否續期須經主席批准，但如果在成立首年支付10億美元，可獲得永久會員資格。

綜合外媒報導，美國總統川普宣布成立和平理事會，並於公布7位創始成員名單，川普將親任首任主席，成員包括國務卿魯比歐、女婿庫希納、英國前首相布萊爾、中東特使魏科夫、副國家安全顧問嘉布瑞爾、世界銀行總裁彭安杰及阿波羅全球管理公司執行長羅旺。

《彭博》17日披露的和平理事會章程草案，草案顯示，川普將出任和平理事會首任主席，決定哪些國家會被邀請成為成員，川普有權移除某個成員國，除非有三分之二成員國反對。

草案要求，每一成員國自本章程生效之日起任期不得超過3年，是否續期須經主席批准，但「對於在本章程生效後第一年內向和平委員會提供超過10億美元現金的成員國，不適用三年任期限制」。

對此，白宮方面表示報導具有誤導性，並表示加入和平理事會沒有最低會員費，「這只是向那些對和平、安全和繁榮表現出堅定承諾的伙伴國家提供永久成員資格。」

