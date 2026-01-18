「格陵蘭是非賣品！」數千人冒雪包圍美領館 怒嗆川普：別想買

面對川普揚言接管，數千名格陵蘭人17日冒著冰雪嚴寒包圍美國領事館，高舉標語怒吼拒絕被當作商品買賣。（美聯社）

面對美國總統川普近期不斷升高「接管」格陵蘭的威脅，當地民眾的憤怒終於爆發。美聯社報導，格陵蘭首府努克（Nuuk）週六（17日）湧現數千名示威者，他們冒著接近冰點的嚴寒與風雪，一路遊行至美國領事館，高呼「格陵蘭是非賣品（Greenland is not for sale）」。當地警方證實，這是努克有史以來規模最大的示威活動。

總理親上街頭 全民捍衛主權

這場示威不分男女老幼，連格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）也現身行列並發表演說，強調格陵蘭的自治權、文化與未來不容交易。遊行隊伍中旗海飄揚，許多因紐特（Inuit）婦女身披國旗，高唱傳統愛國歌曲；更有憤怒的民眾高舉畫著川普招牌髮型、但被打上大叉的格陵蘭地圖，諷刺川普將這個島嶼視為房地產的荒謬心態。

拒當大國籌碼 怒火燒向美領館

報導指出，自從川普政府對委內瑞拉採取軍事行動，並公開宣稱格陵蘭對美國國安至關重要後，當地社會的不安與恐懼達到頂點。示威群眾聚集在美國領事館前，用行動向華盛頓傳遞明確訊息：格陵蘭人拒絕被「征服」或「購買」。這股捍衛主權的意志，已超越了黨派與世代，成為團結全島的共同語言。

格陵蘭因紐特婦女17日在美國領事館前擊鼓高歌，以傳統文化宣示拒絕被川普併吞的決心。（美聯社）

