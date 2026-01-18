為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    川普關稅施壓格陵蘭議題　芬蘭總統緊急應對

    2026/01/18 02:54 中央社

    美國總統川普今天宣布，將對芬蘭等8個歐洲國家加徵進口關稅。據赫爾辛基日報（Helsingin Sanomat）報導，芬蘭總統史塔布隨即召開緊急外交安全政策會議研商對策。

    川普（Donald Trump）在社群媒體表示，2月1日起對丹麥、挪威、瑞典、芬蘭、法國、德國、英國與荷蘭課徵10%關稅，6月起稅率將增至25%，直到美方掌控格陵蘭（Greenland）。他指控這些國家在格陵蘭問題上「玩危險遊戲」。

    芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）與川普互動熱絡，去年3月在川普的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）打高爾夫後建立深厚私誼，川普甚至稱史塔布為「非常好的朋友」，兩人經常通話討論烏克蘭與歐洲情勢。

    史塔布1月4日曾在社群媒體X平台發文寫道：「只有格陵蘭與丹麥能決定自己的未來」，並強調芬蘭支持丹麥。此舉讓史塔布成為第一批公開力挺丹麥的歐洲領袖，如今反被列入增稅名單。

    因應丹麥請求，北大西洋公約組織（NATO）盟國調度兵力前往格陵蘭，芬蘭16日決議派駐2名軍官，其任務是蒐集資訊，作為後續訓練評估參考。

    丹麥與格陵蘭稍早爆發大規模抗議，反對川普併吞意圖。格陵蘭表態希望繼續留在丹麥、歐盟與北約組織。（編輯：洪培英）1150118

