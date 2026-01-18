法國數學教授變共諜 允許中國代表團參觀「敏感地點」遭起訴

法國1名應用數學教授被控允許中國代表團參觀學校敏感地點，涉嫌從事間諜活動而遭起訴，罪名包括「向外國勢力提供情報」和「與外國勢力勾結」等指控，最高可分別被判處10年和15年監禁，並處罰金。（路透檔案照）

《法新社》報導，法國1名應用數學教授被控允許中國代表團參觀學校敏感地點，涉嫌從事間諜活動，2025年12月16日遭起訴，罪名包括「向外國勢力提供情報」和「與外國勢力勾結」等指控，最高可分別被判處10年和15年監禁，並處罰金。

巴黎檢方表示，波爾多1所大學工程學院的應用數學教授，2024年年初允許中國代表團參觀學校敏感地點，檢方在接到通報後隨即展開調查。2025年2月這名教授和其他幾人遭拘留和接受訊問，檢方在檢查了所繳獲的設備後，這名教授被傳喚，並接受進一步訊問。

巴黎檢方發布聲明指出：「這名公務員涉嫌允許中國代表團成員進入一些敏感度極高的限制區域。」這名教授面臨的指控包括「向外國勢力提供情報」和「與外國勢力勾結」， 最高可分別被判處10年和15年監禁，並處罰金。

這名教授任教的工程學院自 2019 年以來部分區域就被劃為「限制區域」。根據法國刑法，此類區域受到額外保護，以防止科學或技術知識被截獲，用來削弱法國的「防禦手段」或「危害國家安全」，以及其他潛在用途。

法國出版物《情報在線》將這名教授描述為「1位公認的專家，即將退休」，他從學生時代起就與中國同行合作。報導指出，他自 2010 年代末期以來，每年都會在廈門大學待上2個月，而廈門大學數學科學學院是全中國最負盛名的學院之一。

目前這位教授已被釋放，但需接受司法監管（judicial supervision）。巴黎檢方並未公布這名教授的姓名和她任教的大學名稱。

對此，中國外交部發言人毛寧表示，不了解此案的具體情況，但「我們一貫反對炒作所謂的『中國間諜』，抹黑中國」。

