    國際

    與馬查多會面大讚 川普預告：我們會再聯絡

    2026/01/17 22:02 編譯林家宇／綜合報導
    美國總統川普對委內瑞拉反對派領袖馬查多留下良好印象。（路透）

    委內瑞拉反對派領袖馬查多（Corina Machado）15日訪問白宮，並轉贈諾貝爾和平獎獎章給美國總統川普。川普大讚對方令他印象深刻，彼此相互尊重，轉贈獎章的舉動立意良善，「他是一位非常良好的女性，我們會再聯絡。」

    雖然在3日對委國發動的「絕對決心行動」中，成功抓捕前總統馬杜羅，川普卻未對其政權體系動刀。外界質疑，在馬杜羅原班人馬幾乎留任下，是否能對卡拉卡斯產生實質改變？對此，川普提及2003年美國對伊拉克作戰後，瓦解該國安全部隊的後續影響，「事情沒有辦妥，他們反而成了伊斯蘭國，這點我謹記在心。」

    馬查多16日在美國智庫「傳統基金會」活動中，再次對川普及美國人民表達感激之情，「因為要發動抓捕馬杜羅的這類突襲行動，需要大量勇氣」。她批評委國臨時政府仍是與美國地緣政治敵人建立關係的政權，「羅德里格斯（委國臨時總統）是一名共產主義者，是俄羅斯、中國和伊朗政權代表的主要盟友」，並得為壓迫委國人民，並把異議者關押在拷問中心負起責任。

