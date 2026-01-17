算出來了!川普國防部更名代價 國會:最高逾39億元

川普去年9月下令國防部改稱「戰爭部」後，部長辦公室也迅速改為「戰爭部長」。（美聯社檔案照）

美國總統川普上任後，將國防部改名為「戰爭部」，根據美國國會預算處（CBO）最新分析，更名為「戰爭部」的成本，依推動範圍和速度不同，最高可能要讓美國納稅人負擔約1億2500萬美元（約39億台幣）。

《衛報》15日報導，這份分析指出，若僅在部內最低程度、分階段實施，更名成本可能約至少數百萬美元，僅在該部內變更名稱的「溫和實施」作法，約需1000萬美元，而且這筆成本多半可由五角大廈既有預算吸收；但是，若迅速且廣泛實施更名，成本就可能達到1億2500萬美元。

請繼續往下閱讀...

川普去年9月簽署行政命令，授權以「戰爭部」為五角大廈的第二名稱，表示此舉意在向全世界展現美國是一股不可忽視的力量，他並批評「國防部」這個名稱過於「覺醒」（woke）。隨後國防部長赫格塞斯立即將頭銜改為「戰爭部長」，五角大廈官網也從defense.gov改為war.gov。正式更名為「戰爭部」還須經國會批准，不過，國會尚未展現真有意讓國防部改名。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法