為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    算出來了!川普國防部更名代價 國會:最高逾39億元

    2026/01/17 21:47 編譯管淑平／綜合報導
    川普去年9月下令國防部改稱「戰爭部」後，部長辦公室也迅速改為「戰爭部長」。（美聯社檔案照）

    川普去年9月下令國防部改稱「戰爭部」後，部長辦公室也迅速改為「戰爭部長」。（美聯社檔案照）

    美國總統川普上任後，將國防部改名為「戰爭部」，根據美國國會預算處（CBO）最新分析，更名為「戰爭部」的成本，依推動範圍和速度不同，最高可能要讓美國納稅人負擔約1億2500萬美元（約39億台幣）。

    《衛報》15日報導，這份分析指出，若僅在部內最低程度、分階段實施，更名成本可能約至少數百萬美元，僅在該部內變更名稱的「溫和實施」作法，約需1000萬美元，而且這筆成本多半可由五角大廈既有預算吸收；但是，若迅速且廣泛實施更名，成本就可能達到1億2500萬美元。

    川普去年9月簽署行政命令，授權以「戰爭部」為五角大廈的第二名稱，表示此舉意在向全世界展現美國是一股不可忽視的力量，他並批評「國防部」這個名稱過於「覺醒」（woke）。隨後國防部長赫格塞斯立即將頭銜改為「戰爭部長」，五角大廈官網也從defense.gov改為war.gov。正式更名為「戰爭部」還須經國會批准，不過，國會尚未展現真有意讓國防部改名。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播